Veerdienst Eemshaven - Edinburgh half jaar uitgesteld

Volgens de plannen, die vorige maand via RTV Noord uitlekten, zou de eerste afvaart eind oktober al plaats moeten vinden.

'Beetje te ambitieus'

'Maar dat is gewoon niet haalbaar', zegt Gerrit Faber. Hij is aangesteld als directeur van de nieuwe Nederlandse tak van TEC-Farragon. Van een domper wil hij echter niet spreken.

'Een eerste afvaart in oktober was gewoon een beetje te ambitieus. Er moet in de Eemshaven nog het een en ander gebouwd worden. We hebben hier gewoon nog geen kant-en-klare terminal zoals in Rosyth. Daarom hebben we alles verzet naar de nieuwe datum van april volgend jaar.'

In de Eemshaven is momenteel nog geen volledig douanekantoor voor passagiers ingericht. Ook moet er gekeken worden naar voldoende parkeermogelijkheden.

Directeur ziek

Ziekte van de Schotse directeur David Kellas speelt volgens Faber ook een rol bij de vertraging.

'Hij is maandag in het ziekenhuis opgenomen. Zijn compagnon neemt de zaken waar, maar hij wil eerst met David overleggen voordat er verdere stappen worden gezet. Voor het project zelf heeft dat geen gevolgen. Wel moeten we dus een pas op de plaats maken wat betreft de planning.'

Simulatie uitgesteld

De scheepssimulatie die voor deze week gepland stond, is ook 'voor onbepaalde tijd' uitgesteld. Die simulatie moet duidelijk maken of de gecharterde schepen onder alle weersomstandigheden veilig kunnen aanmeren in de Eemshaven. Een belangrijke voorwaarde van Groningen Seaports om het project door te laten gaan.

De schepen moeten straks aanmeren bij Sealane Terminals. De kade van dit bedrijf werd onlangs al met honderd meter verlengd.

Investering op koers

Volgens Faber gaat het met de investering van het project 'wel de goede kant op'. Met de veerdienst is een bedrag van 35 tot 40 miljoen Britse pond gemoeid. TEC-Farragon heeft de Schotse overheid gevraagd garant te staan voor dat bedrag. Gesprekken daarover lopen nog altijd.

Voorbereiden op Brexit

Schotland zocht naar een alternatieve haven op het vasteland van Europa nadat de veerdienst naar Zeebrugge in 2010 kwam te vervallen. Sindsdien gebruiken Schotse bedrijven voornamelijk de haven van het Zuid-Engelse Dover om goederen bij Calais aan wal te krijgen. De vrees is echter dat die verbinding na de Brexit met grote vertragingen door grenscontroles te maken krijgt. Het is de bedoeling dat de veerboten op termijn dagelijks tussen de Eemshaven en Rosyth varen. Momenteel wordt onderzocht of daar voldoende vracht voor verzameld kan worden.

