Donar wint 'Bronze Medal Game' bij Bakken Bears

Donar heeft in Aarhus de oefenwedstrijd tegen Bakken Bears met 78-70 gewonnen. Het team van coach Erik Braal deelde vanaf het begin de lakens uit.

In de eerste helft werd een gat geslagen van dertien punten. De ruststand was 48-35 voor Donar. De tweede helft verliep stroever. De Denen kwamen op gelijke hoogte in het derde kwart, 57-57. Donar stelde vervolgens door een sterke slotfase orde op zaken

Carrington Love was uitblinker in de laatste minuten. Hij werd topscorer met negentien punten. Matt Williams noteerde achttien punten. Donte Thomas was eveneens goed op dreef met zeventien punten.

Bronze medal

Donar werd door de zege winnaar van de 'bronze medal'. Het duel tussen beide teams om de derde plaats in de FIBA Europe Cup in het seizoen 2017-2018 werd nooit gespeeld, na de uitschakeling van beide teams in de halve finale. Er werd na deze wedstrijd geen echte medaille uitgereikt.

Lees ook:

- Donar wint oefenwedstrijd tijdens Open Dag