Expeditie Grunnen: Puzzelen op de rotonde

'Wat een volk hier!', merkt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher op wanneer hij over een rotonde rijdt in Winsum. 'Wacht even, er zitten mensen midden op de rotonde aan een tafeltje! Even kijken?', vraagt Bosscher aan zijn team.

Midden op de rotonde van Winsum zitten Bianca Buitenweg en Dennis Boer te puzzelen aan een tafeltje. Dit is het vrijgezellenfeest van Bianca en Dennis, de dag begint met het puzzel-avontuur, hun vrienden hebben nog veel meer voor het toekomstige echtpaar in petto.

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!