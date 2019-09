Lintje voor supervrijwilliger uit Noorderhogebrug

Ferry Doesburg uit Noorderhogebrug is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Doesburg werd aan het eind van de dag verrast door locoburgemeester Philip Broeksema die hem het lintje kwam opspelden.

Dat gebeurde aan het eind van de jaarlijkse dorpsspelen bij het dorpshuis.

Dorpshuis

Doesburg was sinds 1983 bestuurslid van het dorpshuis en sinds 1993 penningmeester. Hij zette onder meer de administratie op poten. Doesburg is inmiddels afgezwaaid als penningmeester, maar is nog steeds bestuurslid.

Betrokken

Doesburg zette zich onder meer ook in voor de verkeersveiligheid in zijn dorp en was mede-initiatiefnemer van de peuterspeelzaal. Ook was de decorandus vrijwilliger van Humanitas. In die hoedanigheid hielp hij dorpsgenoten bij het op orde krijgen van hun administratie en financiën.