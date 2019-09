Lekkend riool zet deel Sontweg onder water (update)

Een deel van de Sontweg in Stad is zondagochtend afgezet nadat een lekkende rioolpersleiding de straat onder water had gezet.

Garmerwolde

Het gaat om de leiding waardoor het rioolwater uit het zuidelijke deel van de stad en een deel van Haren naar de zuivering in Garmerwolde wordt getransporteerd.

Gemalen uit

'Wij kunnen niet onder water kijken, dus wat er precies kapot is gegaan weten we nu nog niet', zegt Dries Jansma, beleidsmedewerker water en riool van de gemeente Groningen.

'We hebben nu eerst alle gemalen uitgezet zodat het water weg is en de weg schoongespoten kan worden. Dan kan het verkeer er weer langs en kunnen we kijken wat er aan de hand is.'

'Regen geen oorzaak'

Volgens Jansma heeft het defect hoogstwaarschijnlijk niets te maken met de hevige regenbuien van vannacht.

'Deze leiding ligt er al tien jaar', zegt hij, 'en hij staat altijd onder druk en vol met water. In die tien jaar heeft het wel vaker geregend en is er ook niets gebeurd.'

Geen stank

Ondanks dat er een grote hoeveelheid rioolwater naar buiten is gekomen, valt het met de stank erg mee. 'Het is denk ik voor ongeveer 97 procent regenwater, en de rest is huishoudelijk afvalwater', zegt Jansma. 'Maar als je het laat liggen begint het over een paar dagen wel erg te stinken.'

Zover zal het niet komen, want een spuitwagen van de gemeente is zondagmorgen al bezig het wegdek schoon te maken. Hoe lang de reparatie van het lek zal duren, is dan nog niet bekend.