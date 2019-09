Stille tocht op Schiermonnikoog gepland: 'We worden omsingeld door boortorens'

Die boringen moeten twintig kilometer boven Schiermonnikoog plaatsvinden in een hoofdveld en meerdere kleine velden. ONE-Dyas heeft begin augustus een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de gevolgen van de gaswinning voor het milieu.

'Hele gebied rond Schier wordt aangeprikt'



De nieuwe boorplannen zijn niet de enige reden om in verzet te komen, zegt Thom Verheul namens Werkgroep Horizon. 'Schiermonnikoog wordt omsingeld door boortorens.'

'De NAM breidt uit ten noordwesten van Schier, bij Ulrum is de NAM bezig en ook bij Ternaard willen ze schuin onder de zee naar gas boren. En dan heb je deze nieuwe boring van ONE-Dyas nog. Het hele gebied rondom Schier wordt aangeprikt en beboord. Maar dit is het meest kwetsbare eiland, een echte kraamkamer van de Waddenzee.'

Gekleed in monnikspijen

De informatiemiddag op Schiermonnikoog begint dinsdag om 13.00 uur in Cultureel Centrum De Stag, aan de Langestreek. Werkgroep Horizon begint een half uur eerder al met de protestactie, vertelt Verheul.

'Dan plaatsen we bordjes waarop de bekende monnik te zien is die een boortoren wegschopt. Om twee uur lopen we een stille tocht door het dorp. Daarbij gaan mensen gekleed in monnikspijen of in het zwart. Vervolgens komen we terug en willen we dwars door de informatiebijeenkomst lopen.'



We hopen dat de oude coalitie weer tot leven komt Thom Verheul - Werkgroep Horizon

Engie al 'verslagen'

Verheul heeft goede hoop dat de acties resultaat hebben. Hij wijst op eerdere plannen van het bedrijf Engie, dat op acht kilometer ten noordoosten van het eiland proefboringen wilde doen.

'In 2016 besloten zij daar van af te zien. Deels door de maatschappelijke discussie die ontstond dankzij onze protesten, anderzijds door veranderend beleid bij het bedrijf zelf. Ze gingen zich meer op duurzame energiebronnen richten.'

Organisaties wakker schudden

De stille tocht kan rekenen op steun van de Waddenvereniging en Greenpeace. Verheul hoopt dat de protestbeweging uiteindelijk net zo groot wordt als in 2016.

'De grote organisaties moeten nu nog een beetje wakker worden omdat het een beetje stil was rond deze nieuwe boorplannen. De oude coalitie die succesvol tegen Engie protesteerde, bestond uit 27 organisaties, waaronder Urgenda en het Wereld Natuur Fonds. We hopen dat die coalitie weer tot leven komt.'

Lees ook:

- Gevolgen voor milieu van gaswinning boven Schiermonnikoog onderzocht

- Oranje-Nassau Energie zet boorplannen boven Schiermonnikoog door