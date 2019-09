Groningse 'modelwietkwekers' willen (toch) meedoen aan wietproef

De Meijers werden bekend doordat ze in alle openheid wiet kweekten in Bierum. Ze betaalden keurig voor de stroom die ze gebruikten, en gaven de winst die ze maakten op aan de belasting.

Toch werden ze uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van drie maanden, en moesten ze ruim 130.000 euro van de winst die ze maakten betalen aan de staat. Want hoe transparant ze ook te werk gingen, het telen van wiet is illegaal en strafbaar.

John en Ines Meijers hebben hun huis moeten verkopen om de boete te kunnen betalen en hebben nu onderdak bij vrienden. Direct na de veroordeling zeiden beiden niet meer mee te willen doen aan de wietproef die de overheid had aangekondigd.

Tijdens die proef mag vier jaar lang cannabis worden verkocht die onder toezicht van de staat wordt geteeld en die legaal aan coffeeshops wordt geleverd. De proef moet duidelijk maken welke effecten er zijn op criminaliteit, volksgezondheid en veiligheid.

Aan de wietproef doen de coffeeshops in Groningen en negen andere gemeenten mee. Het gaat in totaal om 79 verkooppunten. Er is ruimte voor tien telers die op een legale manier wiet kunnen gaan kweken. De Meijers willen één van die partijen zijn.

De proef kreeg groen licht van de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruins (Medische Zorg en Sport. Die volgden daarmee het advies van de commissie Knottnerus, die het experiment had voorbereid. Die commissie had onder anderen John en Ines Meijers ingeschakeld om advies te geven over het telen van wiet.



We moeten nu een goed plan maken over de beveiliging, de opslag van wiet, hoe we gaan telen John Meijers - wietkweker

'Wij hebben de expertise', zegt John Meijers, 'dus het zou absurd zijn als wij nu niet mee mogen doen. We hebben al een V.O.G, een verklaring omtrent gedrag, we hebben een financier gevonden, dus niets staat ons wat dat betreft in de weg.

In welke Groningse gemeente de Meijers hun plan willen uitvoeren is nog niet duidelijk. 'We moeten nog in overleg met de burgemeester', zegt John, 'dus dat hou ik nog even voor me.'

Wat wel duidelijk is, is dat hij en zijn vrouw de wietplanten in gesloten ruimten willen gaan telen. Meijers denkt ongeveer 2000 kilo wiet per jaar te kunnen produceren. 'We moeten nu een goed plan maken over de beveiliging, de opslag van wiet, hoe we gaan telen. Dat plan kunnen we naar verwachting begin volgend jaar officieel gaan indienen.'

'Wanneer we de eerste wiet kunnen leveren?' Meijers denkt even na. 'Als alles meezit zou dat in de zomer van volgend jaar kunnen zijn. Maar we moeten er voor zorgen dat de kwaliteit goed is. Het gaat namelijk om de consument, als die niet naar de coffeeshop komt is het experiment mislukt.'

