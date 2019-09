Einde zwemseizoen: honden plonsen in openluchtbaden

Honden ravotten in de zoute water van van het K.P. Zijlbad in Loppersum (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Zondag was het einde van het openlucht zwemseizoen en dan mogen traditiegetrouw de honden in het diepe springen. Normaal gesproken mag dat niet in verband met de hygiëne, maar op de laatste dag van het zwemseizoen wordt een uitzondering gemaakt.

In onze provincie mag er worden gezwommen in onder meer De Papiermolen in Stad en voor het eerst in jaren ook in het zoute water van het K.P. Zijlbad in Loppersum.

Waterrat

Dat deed Jeffrey Haitsma met zijn hond Dean. 'Een echte waterrat', volgens Haitsma. 'We wilden eerst naar De Papiermolen, maar hebben toch gekozen voor Loppersum vanwege het zoute water. Dat is beter voor de huid van Dean.'

Tessa Noordenbos is met Rosco in het water gesprongen. 'Hij moet nog wat beter leren zwemmen', zegt ze over haar hond. 'We gaan geregeld met hem naar het Schildmeer, maar hier is het ook mooi.'

Het is voor het eerst in jaren dat honden in het zwembad in Loppersum mogen zwemmen. Els Zwerver van het bad: 'Jaren geleden is het ook al eens georganiseerd, maar geen van de huidige bestuursleden kan zich herinneren wanneer dat was.'

Schoongemaakt

Volgens Zwerver hoeven mensen die het niet zo'n fris idee vinden dat honden in het bad zwemmen, zich geen zorgen te maken. 'Na vandaag wordt het bad helemaal leeggepompt. Volgend voorjaar wordt alles weer schoongemaakt en komt er nieuw water in. Hondenharen zullen zwemmers niet aantreffen.'