Expeditie Grunnen: Snuffelstagiair Janus gaat een stukje zwemmen

Normaal gesproken wordt de Expeditiebus in het weekend bemand door een presentator, een cameraman en een onliner. Vandaag is er een extra Expeditielid mee: snuffelstagiair Janus, de hond van Derk Bosscher.

De hele dag dartelt Janus door het oranje VW-busje heen, niet wetende dat hij vandaag mee is om een reden. Het zwemseizoen zit er bijna weer op en in het zoutwaterbad K.P. Zijl in Loppersum zijn honden en hun baasjes welkom om een stukje te zwemmen. 'Hij houdt eigenlijk helemaal niet van water', zegt Bosscher over zijn kleine viervoeter.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Uitslaande woningbrand in Hoogezand

- Paardencross in Borgercompagnie

- Op zoek naar snoeken naar in Wildervank

- Leon en Lauren tekenen richten hun nieuwe huis alvast in

- Het water op met de 'Pierremegoggel'

- 'Natuurlijke' Nordic Walkstokken

- Robin Hood spelen op een paard

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

