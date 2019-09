Syriër vindt rust in Sauwerd: 'Hier heb ik een doel'

Expeditie Grunnen stuit wel vaker op bijzondere verhalen, en dit weekend was daarop geen uitzondering. In Sauwerd treffen we Imad Alhamdan, een Groningse Syriër die zijn opmerkelijke verhaal met ons deelt.

Vier jaar woont hij nu in Groningen, maar de weg naar het noorden ging niet over rozen. Zoals veel van zijn landgenoten besluit Alhamdan te vluchten voor de oorlog in zijn thuisland. Ook hij probeert via Turkije Europa te bereiken.

Tweede poging

De eerste poging mislukt. In Turkije worden hij en zijn vrouw na het oversteken van de grens al snel gearresteerd. Ze verblijven twee dagen in de gevangenis en worden teruggestuurd naar Syrië, waar de situatie er in die korte tijd natuurlijk niet beter op wordt. Ze ondernemen een nieuwe vluchtpoging, ditmaal gaat behalve zijn vrouw ook zijn zwager mee.

Wat volgt is een lange en moeizame tocht. 'We zijn eerst naar Turkije gevlucht. Toen zijn we van de Turkse kustplaats Izmir per boot naar Griekenland gegaan. Van Athene naar Macedonië, toen naar Hongarije.'

Uiteindelijk belanden ze in een azc in München. In Zuid-Duitsland voelen ze zich niet op hun gemak en ze besluiten verder te reizen. 'Toen heb ik besloten naar Nederland te gaan,' vertelt Alhamdan.

Ter Apel

Eenmaal in Nederland is Ter Apel de volgende bestemming. Na een tijdje worden Imad, zijn vrouw en zwager in het azc in Delfzijl geplaatst.

Ze krijgen een verblijfsvergunning en hij en zijn vrouw krijgen een huis in Sauwerd toegewezen, waar ze nu alweer een paar jaar naar tevredenheid wonen. Alhamdan voelt zich al best een beetje Grunneger. Hij spreekt een aardig woordje Nederlands en lijkt zich ook op tal van andere vlakken behoorlijk thuis te voelen. Zo fietst hij regelmatig en heeft hij - ook typisch Nederlands - een volkstuintje.



Ik leer van hun en zij leren van mij Imad Alhamdan - vluchtte uit Syrië

Het volkstuintje is in het naburige dorp Klein Wetsinge. 'Nee', lacht hij, 'in Syrië had ik geen volkstuin, maar een groot stuk grond.' Imad komt uit een geslacht van akkerbouwers. Zijn vader en zijn broer verbouwden diverse gewassen. Zelf werkte hij in Syrië als verkoper. Nu volgt hij een zorgopleiding.

Suikerbieten

Wie denkt dat zijn familie in Syrië exotische gewassen verbouwde, komt bedrogen uit. Op het land groeien daar vooral suikerbieten, maar bijvoorbeeld ook snijbonen. De snijbonen zien we terug in zijn volkstuintje in Klein Wetsinge, naast tuinbonen en tomaten. Ook staat er één gewas dat iemand speciaal voor hem uit Syrië heeft meegenomen.

Contact

De tuin zorgt voor veel contact met de Groningers. 'Ik leer van hun en zij leren van mij.'

Imad is zichtbaar gelukkig in Sauwerd, al was de rampspoed niet voorbij toen hij eenmaal gesetteld was.



Hier heb ik een doel en daar ga ik voor Imad Alhamdan - vluchtte uit Syrië

Aan de bloemen in zijn tuintje zit een belangrijke betekenis, vertelt Alhamdan. Die bloemen kreeg zijn vrouw op moederdag en is een herinnering aan hun zoon, die op anderhalfjarige leeftijd overleed aan een spierziekte.

Toekomst

Alhamdan heeft dus een bewogen levensverhaal. Nu hoopt hij rust te vinden in Sauwerd, samen met zijn vrouw en twee kinderen. 'Ik verwacht een heel goede toekomst voor mijn familie hier. Want hier is het veilig. Hier heb ik een doel en daar ga ik voor.'

