Boeren maken zich op voor bietencampagne: 'We zien het helemaal zitten'

Boeren in onze provincie maken zich massaal op voor de start van de bietencampagne. Dinsdag is het pas zover, maar maandag wordt er op veel plekken al druk gerooid.

Zo ook in Finsterwolde, op het land van boer Remco van Wieringen.

'Vandaag gaan we beginnen. De loonwerkers begonnen om 08.00 uur vanmorgen. Het ziet er goed uit.'

Zenuwachtig voor de opbrengst van de suikerbieten is hij niet. 'We hebben geen last van droogte gehad. We zien het helemaal zitten.'

Regenval

Ook de zware regenval heeft volgens Van Wieringen geen effect op zijn oogst. 'We hebben twintig millimeter regen gehad, maar dat heeft bij ons niet voor problemen gezorgd. De grond was erg droog, dus we konden dat eigenlijk wel gebruiken.'

Maandag worden de bieten gerooid, dinsdag worden de bieten - zoals ieder jaar - met zo'n duizend vrachtwagens naar de hoofdfabriek van Suiker Unie in Hoogkerk gebracht.



Er komen altijd weer technische snufjes bij Jan Tamminga- loonwerker

Voor Van Wieringen is het dus nog even aanpoten. 'Wij hebben achttien hectare. Daar zijn we nog wel even mee bezig.'

Technische snufjes

Loonwerker Jan Tamminga was al vroeg op maandagochtend. Om 6.00 uur vertrok hij vanuit Zijldijk met zijn machines.

'Het rooien van de bieten doe ik al jaren. Maar het bedienen van de machines is ieder jaar weer wennen. Er komen altijd weer technische snufjes bij.'

