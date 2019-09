'Donar is enorm verfrist en een leuke ploeg om te zien'

Voor de basketballers van Donar begint het seizoen volgende week. 'Het is enorm verjongd, het is atletisch en energiek. Je merkt aan alles dat het enorm verfrist is. Het is een leuke ploeg om te zien.'

Dat zegt Donar-watcher Karel-Jan Buurke in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord.

Donar speelt volgende week dinsdag in Portugal in de kwalificatieronde van de Champions League tegen Benfica. In de oefenduels van afgelopen weken maakte de ploeg van coach Erik Braal een sterke indruk.

'Het is leuk om te zien, maar je moet afwachten of het net zo goed wordt als het team dat de laatste jaren toch aardig wat prijzen heeft gepakt', stelt Ernst Slagter van Dagblad van het Noorden.

'Veel meer spektakel'

Zeker in thuiswedstrijden mag het publiek wat verwachten, denkt Buurke. 'Ik verwacht veel meer spektakel in MartiniPlaza, vanwege het atletisch vermogen. Meer dunks en blocks.'

Ander team

Donar pakte de afgelopen jaren een reeks prijzen, maar vorig seizoen liep het stroever. Zo moesten de Groningers de landstitel laten aan Landstede.

'De stelling van Braal is: zo'n team vervang je altijd te laat. En dat is ook zo', stelt Buurke. 'Het jaar ervoor hadden ze het succesvolste seizoen ooit, dan kan je niet zeggen: We knikkeren iedereen eruit. Het is logisch dat ze die groep bij elkaar hielden. En dan komt er mogelijk toch wat verzadiging. En er was ook wat veroudering. Fysiek merkte je de veroudering misschien wat minder, maar vooral mentaal.'

'Misschien heeft Braal deze zomer net een stapje extra gedaan, om hier een fantastisch team neer te zetten. Tot nu toe ziet het er mooi uit, maar het moet wel echt een team worden.'

Eigen jeugd

Bij de spelers die Donar deze zomer verlieten, is onder meer toptalent Rienk Mast. De 18-jarige Stadjer is verhuisd naar Amerika. Er zijn wel een aantal talenten uit de jeugdopleiding doorgestroomd naar de eerste selectie, maar daarvan mogen we volgens Slagter niet te veel verwachten.

'De jonge jongens die er nu bij zijn gekomen moet je lekker de tijd geven. Ze zullen vast hun speeltijd krijgen, maar in eerste instantie denk ik niet al te veel.'

