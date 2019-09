'De A7 is een ramp voor otters, ze worden er tot moes gereden'

Op de A7 ter hoogte van industrieterrein Westpoort is zondag een otter uit natuurgebied De Onlanden doodgereden. Het is de derde keer dit jaar dat het gebeurt.

'Triest, want de populatie krijgt steeds weer een knauw', zegt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten, die in het gebied werkt. 'Het zijn vaak mannetjes, die zoeken een nieuw territorium. Maar daardoor ontstaat er een onbalans. Er komen ook geen nieuwe bij uit andere gebieden, want die lopen ook tegen barrières op.'



De jonge mannetjes lopen botergeil rond Bart Zwiers - boswachter

Territoria

Volgens Zwiers zijn er momenteel ongeveer drie otterfamilies in De Onlanden.

'Allemaal van zo'n zes of zeven dieren. De jonge mannetjes lopen als het ware botergeil rond op zoek naar territoria. Ze hebben de neiging over de weg te kruipen, dat kost ze minder energie dan zwemmen door een duiker onder de weg door.'



Natuurgebied De Onlanden. (Foto: Archief/RTV Noord)

Onderzocht

De dode otter wordt voor onderzoek naar de universiteit van Wageningen gebracht. 'We willen weten wat voor dna het dier heeft, zo kunnen we analyseren hoe zo'n familie is opgebouwd', zegt Zwiers over de reden daarvan.

'Het probleem is dat we tot nu toe alleen Friese otters hebben, uit dezelfde dna-poule. We willen er juist andere otters bij, zoals Overijsselse. Je krijgt problemen als je te veel uit dezelfde groep hebt die zich voortplanten, dan worden ze dom.'

Tot moes gereden

Zwiers noemt snelweg A7 'een ramp voor otters'. 'We moeten zorgen voor een betere verbinding tussen de gebieden, want dat is nu een probleem. De balans vinden tussen mens en natuur is ongelooflijk belangrijk. Daar moeten we voor strijden.'

Hij pleit voor een 'droge verbinding onder de A7 door'. 'Als die er is, gaan de otters ook niet meer over de weg. Nu wel en dan worden ze tot moes gereden.'

Geld

Zo'n verbinding kost overigens geld. In totaal zo'n vier miljoen, bleek eerder uit onderzoek van overheden en natuurorganisaties, dat zich richtte op het plaatsen van een faunatunnel, rasters en loopplanken bij de A7 en de A28.

