Boeren niet blij met D66-plan voor halveren veestapel: 'Het is idioot'

'Alle ellende wordt over de landbouw uitgestrooid en de rest hoeft niks te doen', dacht boerin Annechien ten Have toen ze van het van D66 plan hoorde om het aantal varkens en kippen in ons land met de helft terug te brengen. 'Het is idioot.'

De rechter zette eerder dit jaar een streep door het Nederlandse beleid om in de toekomst goed te maken wat er te veel aan stikstof wordt uitgestoten. Veel bouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten liggen daardoor stil.

Daarom wil Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot het aantal varkens en kippen in Nederland met de helft terugbrengen, omdat de veeteelt ook veel stikstof uitstoot. GroenLinks opperde dat eerder ook al.

Balans

'Landbouw wordt neergezet als de grote schuldige, maar het is landbouw, industrie en verkeer die voor stikstofuitstoot zorgen', zegt Ten Have. 'Dat moet je dan ook in balans oplossen met elkaar.'

'Bizar proefballonnetje'

Samen met haar man heeft Ten Have een varkenshouderij in Beerta. Ze werd in maart van dit jaar uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar en zat voorheen in het bestuur van boerenorganisatie LTO Noord.

LTO Nederland spreekt in een reactie van een 'bizar proefballonnetje dat niks oplost'.

Volgens de organisatie snijdt het plan geen hout en is het bovendien oneerlijk om een sector te belasten die al zoveel zou hebben gedaan voor de verduurzaming. 'Zelfs als we de gehele veestapel naar het buitenland verplaatsen blijft de juridische werkelijkheid dat er nog steeds te veel stikstof is.

De brancheorganisaties van varkenshouders (POV) en pluimveehouders (NOP en NVP) sluiten zich daarbij aan. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot 'liegt alles aan elkaar, voor eigen politiek gewin in de Randstad', zo concluderen ze.

