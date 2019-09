Langgekoesterde wens van 'Ridderzaal Rita' gaat in vervulling

'Het was eigenlijk een idee van mijn vriendin Linda', biecht ze op. 'Die bedenkt wel vaker van die leuke dingen.' Linda komt uit Bedum.

Wachttijd: zes jaar

In principe kan iedereen als burger de Troonrede bijwonen. Er is alleen wel een wachtlijst. 'Die is vaak erg lang', zegt Van Maar. 'Wij hebben hier zes jaar op gewacht.'

Zo'n veertig burgers mogen er per keer bij zijn. 'Je moet natuurlijk van onbesproken gedrag zijn. Je wordt helemaal gescreend', verklaart ze. 'En je moet natuurlijk nette kleding aan.'



De Ridderzaal in Den Haag tijdens Prinsjesdag. (Foto: Sander Koning/ANP)

Hoedje

Een hoedje is niet verplicht. 'Maar wij gaan dat natuurlijk wel doen. Die hebben we helemaal uitgezocht bij onze jurk. Ons oog is gevallen op een roodzwarte hoed.'

Fan

De Groningse is al heel lang fan van het Koningshuis, vertelt ze. 'We zijn al vaker naar bijeenkomsten geweest, in Paleis Het Loo bijvoorbeeld. Maar de Troonrede hebben wij nooit meegemaakt. We zijn heel benieuwd hoe het zal gaan.'

