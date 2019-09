Oldambt stevent af op drastische bezuinigingen

Dat blijkt uit een collegevoorstel van het Oldambtster college, dat afgelopen weekend naar alle raadsleden is verzonden. In dat voorstel staat dat de begroting en de meerjarenraming een uiteindelijke bezuiniging van 3,8 miljoen euro moeten opleveren.

Zorg

De huishoudelijke hulp gaat op de schop. Nu is het zo dat bijna tien procent van de huishoudens in Oldambt gebruik maakt van een huishoudelijke hulp. Oldambt wil hier strenger naar gaan kijken, wat in totaal een besparing moet opleveren van 235.000 euro.

In de praktijk kan dat betekenen dat minder mensen huishoudelijke hulp krijgen, of dat ze qua uren moeten inleveren op huishoudelijke hulp.

Voetbalvelden

De dertien voetbalclubs in Oldambt krijgen een stevige opdracht mee van het gemeentebestuur. De subsidies voor de voetbalclubs worden met 120.000 euro gekort en vijf ongebruikte voetbalvelden worden afgeschreven, dat ook zo'n 30.000 euro moet opleveren.

Door de besparing van in totaal 150.000 euro moeten clubs hun eigen terrein gaan onderhouden. Weigeren clubs dit of kunnen ze het simpelweg niet voor elkaar krijgen, dan is voor deze clubs het einde van het bestaansrecht in zicht, zo bevestigt wethouder Erich Wunker (VVD).

Accommodaties sluiten

In het collegevoorstel staat namelijk: 'Met de verenigingen zal worden gekeken naar wat zij aan extra onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren. (...) Mochten zij geen onderhoudswerkzaamheden kunnen of willen doen, dan zal de accommodatie moeten worden gesloten.'

Ook het onderhoud van begraafplaatsen zal minder prioriteit krijgen bij de gemeente. In het voorstel wordt gesproken om het onderhoud af te bouwen van 'B-niveau naar C-niveau'. Dat moet 25.000 euro aan besparingen opleveren. Ook wil de gemeente een aantal wegen afstoten.

Cultuurhuis De Klinker wordt ook niet gespaard. In totaal wordt daar 130.000 euro minder aan subsidies naar overgemaakt.

Personeel niet ontzien

Het gemeentebestuur wil daarnaast 500.000 euro besparen op de eigen organisatie. Dat moet onder meer gebeuren door natuurlijk verloop. Ook kan het volgens wethouder Erich Wunker (VVD) betekenen dat er gewacht wordt met het invullen van openstaande vacatures.

Dat zorgt ervoor dat de druk op de ambtelijke organisatie toeneemt, erkent de wethouder.

Inkomsten verhogen

Aan de inkomstenkant gaat Oldambt de onroerendzaakbelasting (OZB) verhogen. Dat moet zo'n 125.000 euro opleveren. In de lijst voor alternatieven voor het verhogen van de inkomsten wordt het herinvoeren van betaald parkeren overwogen.

Ook is het plan om aandelen van Enexis, die Oldambt in bezit heeft, voor een deel te verkopen. Dat moet eenmalig zo'n zestien miljoen euro opleveren, die verspreid over de komende jaren wordt gebruikt om het jaarlijkse structurele tekort van 2,5 miljoen euro op te vangen en om de tekorten in de jeugdzorg te dekken.

Volgens het gemeentebestuur zijn al deze bezuinigingen noodzakelijk om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. Oldambt wijt de tekorten aan oplopende kosten op het gebied van de Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de tekorten op de bijstandsuitkeringen.

Vergadering



De genoemde voorstellen zijn plannen van het college. De gemeenteraad moet er nog wel over nadenken en er mee instemmen. Het kán zijn dat sommige bezuinigingen niet worden doorgevoerd en worden vervangen door andere.

In november wordt duidelijk waar definitief op wordt bezuinigd.

