Grunneger uitspraak 'WOAROMDATTEN!?' scoort online dankzij Wat Aans

De afgelopen dagen verschenen al enkele promotiefilmpjes van Wat Aans online voorafgaand aan het live gaan van 'WOAROMDATTEN!?'.

Vooral de promo over de meisjes uit Pekela scoort hoge ogen. Bij website Dumpert is dit filmpje ruim 365.000 keer bekeken.

Voor wie het niet weet, legt Rik Baptist van Wat Aans uit wat het verhaal achter dit filmpje en de single 'WOARMDATTEN!?' uit.

'Het is in Pekel opgenomen naar aanleiding van een internetklassieker waarbij Rutger Castricum in Pekela was, volgens onderzoek de slechtste gemeente. Al jarenlang imiteren we dat filmpje en we dachten: we moeten er nu echt wat mee doen.'

Bekijk hieronder het bezoek van Rutger aan Pekela, negen jaar geleden



'Er zitten echt hele mooie uitspraken in', lacht Baptist. Uitspraken die zich online verspreiden als een olievlek. Diverse landelijke sites nemen de filmpjes over. De video van de single staat inmiddels in de top-5 best bekeken video's op Dumpert.

Bekijk hier de single van Wat Aans