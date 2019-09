'Bloedbad Pelsterstraat was zinloos geweld en zeer ernstig'

Volgens de aanklager heeft de man zich schuldig gemaakt aan poging tot doodslag op 31 maart vorig jaar in de binnenstad.

Bloedig gevecht

Die vroege ochtend eindigde een woordenwisseling in de Bruine Ruiterstraat in een bloedig gevecht in de Pelsterstraat. Volgens de officier 'zinloos geweld en zeer ernstig'.

Aanleiding voor de vechtpartij zou een langlopend conflict zijn tussen de 31-jarige verdachte en een 38-jarige man uit Groningen. De mannen troffen elkaar laat in de nacht in een café. Er ontstond een woordenwisseling, gevolgd door wat duw- en trekwerk tussen beide mannen. Vervolgens verlieten ze het café.

Mes en broekriem

De 31-jarige verdachte vertrok daarop naar een ander café in de Pelsterstraat, op de voet gevolgd door zijn twee kameraden, tevens verdachten in deze zaak. Volgens de lezing van deze mannen (31 en 30 jaar) zou de 38-jarige man - met wie eerder een opstootje was in het café in de Bruine Ruiterstraat - op straat in de Pelsterstraat hebben gezwaaid met een mes en met een broekriem.

Druipend van bloed 112 bellen

Gedrieën probeerden de verdachten het mes van de 38-jarige afhandig te maken. De 38-jarige man wordt ervan verdacht dat hij daarbij met een mes zou hebben gestoken. De 31-jarige Stadjer werd door het mes aan de zijkant van zijn gezicht geraakt, met blijvend aangezichtsletsel tot gevolg.



Druipend van het bloed belde hij zelf met de politie. Toegesnelde agenten zagen vier mannen vechten op de grond.

'Hulp' en sussende rol

De 38-jarige man, de verdachte messteker in deze zaak, werd bij de vechtpartij meerdere malen tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. Hoofdverdachte van deze schoppartij is weer de 31-jarige Stadjer. Een 30-jarige medeverdachte moet voor zijn aandeel een werkstraf van 50 uur uitvoeren, zo vindt de officier.

Een andere, eveneens 31-jarige verdachte in deze zaak, zou slechts een 'sussende rol' hebben gehad tijdens de ruzie. Volgens de officier handelde hij uit zelfverdediging. Daarom zou hij ontslagen moeten worden van rechtsvervolging.

Getuigen: Enorm gewelddadig

Getuigen verklaarden het voorval om acht uur in de ochtend als 'enorm gewelddadig'. De straat moest nadien worden schoongespoten door de reinigingsdienst van de gemeente. Behalve een grote hoeveelheid bloed lagen er ook meerdere riem-delen op straat, waarmee ook zou zijn geslagen.

De 31-jarige hoofdverdachte én de 38-jarige vermoedelijke messteker in dit gevecht, moesten zich onder medische behandeling stellen. De andere twee verdachten werden later die ochtend in de Herestraat aangehouden.



Beelden opnieuw getoond

Op dringend verzoek van Mr. Yehudi Moszkowicz, de advocaat van de 38-jarige verdachte, werden de beelden van de ruzie tussen de mannen, en de uiteindelijke vechtpartij op straat opnieuw getoond in de zittingszaal. Dat gebeurde tegen het avonduur.



Tegen zere been

Het tonen van de beelden was tegen het zere been van de 31-jarige verdachte van poging tot doodslag in de zaak. Hij was degene die tijdens de vechtpartij werd geraakt door het mes. 'Ik hoef toch niet opnieuw te zien hoe ik word neergestoken, of wel?', riep de man tegen de rechters. Nadat hij de zaal kort had verlaten, werden de beelden in de zittingszaal hervat.



'Geen mes'

Mr. Moszkowicz wilde nadrukkelijk aantonen wat de rol van zijn cliënt, de 38-jarige Stadjer, exact is geweest vóór de ruzie en in aanloop naar de vechtpartij. De 38-jarige verdachte wordt beschuldigd van het hebben en van het tonen van een mes. Hij zou ermee hebben gestoken. Maar dat mes is volgens de raadsman niet op beelden te zien in de handen van zijn cliënt.

De 31-jarige Stadjer, verdachte maar ook slachtoffer in deze zaak, werd tijdens de vechtpartij met een mes in zijn wang, naast zijn oor gestoken. Hij hield er een doorgesneden aangezichtszenuw aan over en moest een huid-transplantatie ondergaan. Binnen 24 uur na de operatie werd hij gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag.

De zitting van de 38-jarige verdachte is momenteel nog gaande. Ook hem wordt poging tot doodslag verweten. De officier zal later deze avond zijn strafeis formuleren.

