Is de campagne 'Waardeer het, repareer het' echt nodig?

Een oudere muziekinstallatie ligt open op een rommelige tafel. Heel zorgvuldig controleert monteur Martijn Appeldoorn of het geluid nog goed werkt. 'Eigenlijk maakt het mij niet zo veel uit of ik oude of nieuwe modellen repareer, zolang het maar te repareren is.'

Met het motto 'waardeer het, repareer het' trapte SIRE, Stichting Ideële Reclame, maandagmorgen haar nieuwe campagne af. Het doel? Meer aandacht voor reparatie van apparaten.

Evert-Jan Beetstra, directeur-eigenaar van reparatiebedrijf Heas-Doedens in Eelde, ziet ook een terugloop in reparaties. Hij stelt dat het te maken heeft met leeftijd. 'Onze klantenkring begint ongeveer bij 45 jaar, jongeren zie je relatief weinig. De oudere generatie heeft nog de mentaliteit: eerst kijken of we het kunnen repareren.'

Wegwerpcultuur

Volgens Beetstra heeft de jeugd de neiging om sneller apparaten te vervangen. 'Apparatuur van onder de driehonderd euro is ook vaak gemaakt in deze 'wegwerpcultuur'. Kijk je hoe het apparaat in elkaar zit, dan blijft er ook weinig over om te repareren. Het model is al kapot voordat we erbij kunnen.'

Beetstra vindt dat het probleem niet alleen bij de consument ligt, maar ook bij de fabrikant. 'Apparaten moeten 'repareerbaar' gemaakt worden. Er zijn nu zelfs apparaten waar op staat dat repareren niet mogelijk is. Dit is natuurlijk doodzonde.' Appeldoorn heeft hier dagelijks mee te maken. 'Vergeleken met vijftien jaar geleden komen er nu veel minder dingen binnen, het wordt sneller weggegooid.'

Dierbaar

Toine Fennis, aanspreekpunt van het Repair Café in Hoogezand-Sappemeer, ziet veel dingen voorbij komen die van waarde zijn voor de bezoeker. 'Het geeft veel voldoening om dit soort dingen te repareren. Dat doen we samen met de klant, al is het wel zo dat onze vrijwilligers het meeste werk doen.'

Beetstra: 'Op het gebied van tv en radio zien we een andere ontwikkeling: platenspelers worden weer van zolder gehaald.' Volgens hem komt dit omdat nieuwe apparaten te ingewikkeld zijn voor de oude garde. 'Die oude modellen zijn alleen nergens meer te vinden, dus als ze kapot zijn, dan zijn wij de laatste hoop.'

Complex

De consument is echter niet altijd zo voorspelbaar. 'Wat we ook zien is dat de jeugd wel geïnteresseerd is in oudere apparaten en ouderen ook de nieuwste modellen hebben,' vertelt Appeldoorn. 'Daarom moeten we ons ook blijven verdiepen in de nieuwste apparatuur.'

Onbekendheid speelt een factor binnen de branche. Beetstra is van mening dat het goed zou zijn als reparatiebedrijven zich laten zien aan de consumenten. 'Jongeren weten misschien niet eens dat er reparatiebedrijven zijn. Ik hoop dat SIRE erin slaagt om mensen weer bewust te maken dat reparatie altijd een optie is.'

Toekomst

'We moeten een cultuuromslag maken' stelt Beetstra. 'Fabrikanten ook. Die maken te veel apparatuur die niet gebouwd is om lang mee te gaan. Daarnaast zoeken wij als bedrijf ook naar andere werkzaamheden, je kunt niet blijven gokken op één paard.'