Zorgen om bezuinigingsplannen Oldambt: 'Zo leggen kleinere clubs het loodje'

'We zitten nog steeds te wachten op een gesprek met de gemeente over de bezuinigingen. Een gesprek is er niet geweest, maar uiteindelijk is er al wel een voorlopig oordeel geveld.'

Maandag bleek uit een collegevoorstel dat vijf voetbalvelden in de gemeente worden afgeschreven. Dit levert een besparing van 30.000 euro op. Ook wordt 120.000 euro aan subsidies voor de voetbalclubs bespaard.

Sluiting dreigt

Lukt het een club niet om zichzelf - na het korten op de subsidie - te bedruipen, dan kan het zomaar zijn dat een sportpark definitief op slot gaat en er een of meerdere clubs verdwijnen. Spijker ziet dat scenario bij zijn eigen cluppie Bato, een van de grootste in de gemeente Oldambt, niet zo snel gebeuren.

Zo bloedt het voetbal langzaam dood in de gemeente Pascal Spijker - voorzitter VV Bato

'Wij zijn deels afhankelijk van subsidies die we krijgen', legt hij uit. 'We zijn een gezonde club, maar we willen ook gezond blijven.'

'Maar er zijn genoeg andere clubs bij die niet financieel gezond zijn. Die leggen het loodje, dat is zeker. Dan bloedt het voetbal langzaamaan dood in de gemeente Oldambt.'

Krachten bundelen

Een jaar geleden benaderde Spijker de voorzitters van de andere Oldambtster clubs met in het achterhoofd de bezuinigingsplannen van de gemeente. Ieder kwartaal komen de partijen bijeen, al dan niet met de gemeente daarbij.

'We zitten allemaal met hetzelfde probleem. De gemeente pretendeert met de clubs in gesprek te zijn, maar dat gebeurt niet. Men roept iets voor men weet of het uitvoerbaar is.'

Nekharen recht omhoog

Sportwethouder Erich Wunker (VVD) geeft aan dat er gesprekken gevoerd worden over de bezuinigingen. 'Maar niet met ons', aldus Spijker. 'Mij gaan de haren in de nek recht omhoog staan. '

'Ik ben nu een jaar, anderhalf jaar bezig met de gemeente en je komt er zó moeilijk door. Er wordt beloofd dat voordat de plannen openbaar gemaakt worden, ze met ons om tafel gaan. En dan lees je ineens weer een stukje op RTV Noord.'

Ze zeggen: je voetbalt op onze grond, maar je moet het zelf onderhouden Pascal Spijker - voorzitter VV Bato

De bezuinigingsplannen zijn overigens nog niet officieel openbaar gemaakt, maar zijn al wel verstuurd naar de raadsleden. Spijker geeft aan dat clubs snappen dat er bezuinigd moet worden, maar noemt de structurele subsidies voor preventief onderhoud 'absoluut nodig'.

In zijn ogen laat de gemeente na dit onderhoud te plegen. 'Ze maaien het gras. En daar houdt het mee op. Ze zeggen: je voetbalt op onze grond, maar je moet het zelf onderhouden.'

Dertien voetbalclubs

De dertien voetbalverenigingen die getroffen worden door de mogelijke bezuinigingen van de gemeente Oldambt zijn: VV Bato, VV BNC, SV Drieborg, VV Heiligerlee, MOVV, VV Nieuweschans, VV Nieuwolda, Oldambtster Boys, SC Scheemda, SV THOS, VVS Oostwold, WVV 1896 en VV Westerlee.

