Verdachte bloedige vechtpartij Pelsterstraat hoort drie jaar cel eisen voor poging doodslag

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 38-jarige man uit Groningen drie jaar celstraf geëist wegens poging tot doodslag. De officier vindt bewezen dat de verdachte tijdens een bloedige vechtpartij in de Pelsterstraat vorig jaar maart een mes heeft getrokken, waarmee hij, volgens de aanklager, een 31-jarige Stadjer in diens gelaat zou hebben verwond.

De 38-jarige Groninger verdachte is zowel slachtoffer als verdachte in deze zaak. Hij liep tijdens de vechtpartij diverse breuken en oogletsel op. Hij claimde een ton wegens inkomstenschade. Hij zat na de vechtpartij vijf maanden gedetineerd.

Schadeclaims en letsel

Ook de 31-jarige Stadjer is zowel slachtoffer als verdachte in deze zaak. Zijn gelaat is door de steekpartij verminkt. Hij claimde bijna 7000 euro. Tegen hem werd een celstraf van anderhalf jaar geëist, eveneens wegens poging tot doodslag.

Kopschoppen

Hij zou de 38-jarige rivaal meerdere malen tegen zijn hoofd hebben geschopt. Dat gebeurde toen deze al op de grond lag. De 31-jarige Stadjer werd daarbij 'ondersteund' door een 30-jarige man uit Groningen. Die zou volgens de officier een werkstraf van 50 uur moeten uitvoeren, voor 'openlijk geweld'.

Broekriemen

De vechtpartij was het gevolg van een langslepend conflict tussen de beide mannen. Eerder die nacht liepen ze elkaar tegen het lijf in een café aan de Bruine Ruiterstraat. Daar volgde een opstootje. Na vertrek van beide partijen liep het even later opnieuw uit de hand. Dat gebeurde in de Pelsterstraat, pal voor een ander café. Naast vuisten en broekriemen werd er ook een mes gebruikt. De 31-jarige Stadjer zegt daarmee te zijn gestoken door de 38-jarige man.

Op het mes zijn een aantal DNA-profielen aangetroffen: zowel het DNA van de 31-jarige als van de 38-jarige in deze zaak komen op het mes voor. De 38-jarige man zou de uitlokker zijn geweest van de vechtpartij, aldus de officier.

Terwijl de 31-jarige man gewond was geraakt aan zijn gezicht, belde hij bloedend met het alarmnummer. Daarna, zo was te zien op beelden, trapt en schopt hij de op de grond liggende 38-jarige man. Toegesnelde agenten zagen vier mannen vechten.

'Misschien stak hij zichzelf'

Maar de 38-jarige verdachte ontkent een mes in zijn handen te hebben gehad. 'Ik heb geen mes bij me', opperde hij. Hij verklaarde tegenover de rechters dat juist hij was bedreigd met een mes. En dat hij had moeten uithalen met een vuist. 'Misschien heeft hij zichzelf wel gestoken met dat mes.'

'Geen mes, wel een vuist'

Mr. Yehudi Moszkowicz, de raadsman van de 38-jarige man, wilde opnieuw, fragment voor fragment, de beelden van de vechtpartij en de aanloop er naartoe in de zittingszaal bekijken. De handeling van zijn cliënt zou volgens hem nooit het letsel hebben opgeleverd zoals dat bij de 31-jarige Stadjer is vastgesteld. 'We zien geen steekbewegingen met een mes, maar een stootbeweging met een vuist', zei hij.

Een vierde man, ook een 31-jarige Groninger, zou slechts een sussende rol in de vechtpartij hebben gehad. Hij poogde het mes af te pakken en de vechtersbazen uit elkaar te halen. Hij heeft volgens de officier gehandeld uit zelfverdediging. Hij dient te worden ontslagen van rechtsvervolging.

Beide mannen zijn eerder veroordeeld geweest voor geweldsmisdrijven.

De rechtbank doet in alle vier de zaken uitspraak op 23 september.

Lees ook:

- 'Bloedbad Pelsterstraat was zinloos geweld en zeer ernstig'

- Rechtbank trekt hele dag uit voor strafzaak bloedige vechtpartij Pelsterstraat

- Meer bewijs nodig in rechtszaak bloedige vechtpartij in Stad