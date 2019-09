'Kunnen huizenkopers ook naar het oosten gaan kijken?'

De gemeente Veendam moet een alternatief worden voor woningzoekende huizenkopers die in de stad Groningen geen voet aan de grond krijgen.

Dat is de wens van GemeenteBelangen Veendam, de grootste partij in de gemeenteraad van Veendam. Volgens fractievoorzitter Christel Knot biedt de gekte op de woningmarkt in de stad Groningen kansen voor Veendam.In Groningen worden woningen voor bedragen boven de vraagprijs verkocht en staan daarnaast niet lang te koop.

Richting oost

'De marktsituatie in Groningen vraagt om een speciale actie van ons als gemeente om richting woningzoekers in de stad te laten zien hoe aantrekkelijk Veendam is', zo geeft ze het gemeentebestuur als opdracht mee.

'Naast de stad Groningen worden plaatsen ten westen en ten zuiden van de stad al overspoeld met woningzoekers. Misschien dat ze ook de kant richting oost op kunnen kijken?'

Wethouder Ans Grimbergen (PvdA) staat niet onwelwillend tegenover een marketingactie om Veendam als alternatieve woongemeente onder de aandacht te brengen. 'Dit is een goede suggestie, dit zullen we zeker meenemen.'

Eigen starters

Commissielid Rolf Helder (ChristenUnie) wil vooral dat de gemeente Veendam meer ruimte biedt voor starters uit de omgeving die in hun prijsklasse moeilijk aan een woning komen.

'Die starters willen we hier houden. Ik mis concrete plannen om voor deze groep iets te betekenen. Wat mij betreft zou de gemeente een makelaar de opdracht kunnen geven om de starters in hun prijsklasse een aantal woningen aan te bieden, zodat de starters hier blijven en niet vertrekken.'

105 extra woningen

Grimbergen wil ook deze suggestie meenemen in de woonvisie van Veendam. Volgens haar biedt het Regionale Woon- en Leefbaarheidsplan, waarin gemeenten in Oost-Groningen tot voor kort de opdracht kregen: eerst een woning slopen, voordat je mag bouwen, tegenwoordig wat meer ruimte.

'In het huidige plan hebben gemeenten meer flexibiliteit om hun wensen zelf in te vullen. Wij in Veendam mogen bijvoorbeeld 105 extra woningen toevoegen aan de gemeente.' Volgens Grimbergen biedt dat kansen.