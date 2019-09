Adriaan Kleve, de stem van Woaromdatten: 'Kiek dat was opa...'

Adriaan Kleve in de reportage van Geen Stijl (Foto: Still YouTube)

'Moakt mie niks oet hor...' Adriaan Kleve blijft er nuchter onder. Of zoals het Groninger rapduo Wat Aans het zegt in hun nieuwe hit Woaromdatten!?: Met drie benen op de grond.

Pekelder Kleve is in het nieuwe liedje van De Beunhaas en FiezeRik de stem van het zinnetje Woaromdatten!?

Roze plopkap

Dat Woaromdatten!? komt uit een filmpje van het tv-programma Geen Stijl van tien jaar geleden. Presentator Rutger Castricum is in Oude Pekela met z'n roze plopkap om te kijken waarom het zo slecht wonen is langs het Pekelder Hoofddiep.

Castricum interviewt Adraan Kleve, die legendarische Groningse antwoorden geeft. De presentator begrijpt er helemaal niks van. 'Dij kerel is ja nait goud ja', zegt Kleve. 'Hai vruig zulf van dij domme antwoorden.'

De reportage van Geen Stijl vanuit Pekela:



Een van die antwoorden is dus Woaromdatten!? Wat Aans laat dat antwoord en de stem van Kleve steeds terugkomen in hun liedje. En het slaat dus aan. Op verschillende internetfora is de clip al meer dan 400.000 keer bekeken.

Kleve doet zijn verhaal op Radio Noord:



Optreden

'Den mout ik straks ook nog optreden ja', zegt Kleve met een lach in zijn stem. De populariteit doet hem niet zo veel. 'Wat most der aan doun den?' Maar ondertussen vindt-ie het toch best wel leuk.

'Den kin'k ja tegen mien klaainkinder zeggen: Kiek dat was opa...'

