Heropening winkelcentrum EmsPark? 'Mijn wijn is in Duitsland 80 cent goedkoper'

Deze week gaan de deuren van het winkelcentrum in het Duitse Leer na tweeënhalf jaar weer open. Begin 2017 sloot het centrum haar deuren vanwege het verdwijnen van de supermarkt Famila, dat onder andere kampte met een lager dan verwacht aantal Groningse klanten. Ook de andere winkels in het complex werden toen opgedoekt.

Donderdagochtend 9 uur opent een totaal verbouwd complex. Niet alle van de twintig panden zijn dan al bezet, maar er is wel een nieuwe grote Duitse supermarkt: de Kaufland. Ook de MediaMarkt en kledingwinkels New Yorker, TK-Maxx, StreetOne en Cecil openen de deuren.

Voor het overgrote deel van de bijna 4000 reageerders lijkt dat genoeg reden om binnenkort weer een kijkje te nemen in een centrum over de grens. Een reageerder tikt al vier anderen aan om - net als vroeger - weer met een volbezette auto die kant op te gaan. Weer een ander: 'Dan kunnen we daar ons jaarlijke uitje van maken!' Sommigen wachten tot er meer winkels zijn, anderen staan ogenschijnlijk al in de startblokken.

'Gek als je in Hoogezand winkelt'

Een enkeling is minder enthousiast. Jan uit Harkstede is 'zeker geen tegenstander van een dagje Duitsland', maar vindt het vooral een gemiste kans. 'Stom hoor, 'we' hadden dit zelf ook bij Hoogezand kunnen bouwen. Dan hadden we het geld en de werkgelegenheid hier naartoe getrokken.'

Hij wordt tegengesproken door Cesia uit Blijham. 'Tanken scheelt soms 20 cent op een liter benzine en de BTW is lager, dat scheelt ook alweer. Heb je een Rossmann in de buurt, dan ben je voor je toiletartikelen meer dan de helft goedkoper uit. En mijn wijn is bij de Aldi in Duitsland 80 cent per fles goedkoper. Dan ben ik toch gek als ik in Hoogezand ga winkelen?'

Waar in Duitsland shop je het best?

Voor veel Groningers lijkt het niet de vraag of je het best in Groningen of Duitsland kan winkelen, maar waar je in Duitsland het beste shopt. Vanaf Winschoten bezien is Leer een half uur rijden. In een kleine 40 minuten rijd je naar Papenburg. Maar het kan al tijden ook nog dichterbij over de grens.

Carina bijvoorbeeld, ziet weinig reden tot doorrijden. Ze parkeert de auto liever in Bunde, op 20 minuten rijden van Winschoten. 'Drie supermarkten, een drogist en een benzinepomp. Een korte rit en de moeite waard.'

'Bunde is dichterbij en er is genoeg keuze aan supermarkten', zegt ook Sebastiaan. Maar: 'Voor de gezelligheid naar Leer.'

En dan is er ook nog een andere supermarkt in Leer, die veel handen op elkaar krijgt. 'Multi Sud heeft alles en een goed winkelaanbod.' zegt Henk uit Froombosch, als een van de fans van dat winkelcomplex. Hij is standvastig over het EmsPark: 'Ze het gaan het weer niet redden.'

Dat lijkt vooralsnog in contrast met alle positieve reacties over de herkomst van het winkelcentrum. De tijd zal het leren.

