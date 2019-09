Eerder stoppen gaswinning: 'Historisch' en 'geweldig nieuws'

'Hoe eerder hoe beter voor de veiligheid van de Groningers', reageert gedeputeerde Tjeerd van Dekken (Milieu) namens de provincie Groningen.

De provinciebestuurder noemt het een noodzakelijk besluit. 'Dit heeft alles te maken met de toegenomen politieke en maatschappelijke druk', denkt Van Dekken.

Hij vindt het ook belangrijk dat de gaswinning al op korte termijn wordt teruggeschroefd tot onder de 12 miljard kuub. 'Dat stond ook in het strenge en heldere advies van het Staatstoezicht op de Mijnen.'



Minister Eric Wiebes van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de gaswinning in Groningen al in 2022 op nul kan uitkomen. Eerder was dit nog 2030. Ook zegt Wiebes dat de gaswinning volgend jaar al onder het 'veilige niveau' kan zijn van 12 miljard kubieke meter, naar 11,8 om precies te zijn.

Provincie: 'Problemen nog niet voorbij'

De provincie is ook kritisch, en zegt dat de problemen nog niet voorbij zijn door het eerder dichtdraaien van de gaskraan.

'We zitten hier nog in de ellende, veel mensen kampen met schade aan huizen en bedrijven. De versterkingsoperatie gaat door, dat blijft allemaal recht overeind', aldus Van Dekken.



Dit is historisch Derwin Schorren - voorzitter Groninger Bodem Beweging

SodM: 'We blijven het volgen'

Het Staatstoezicht op de Mijnen laat via Twitter weten ook blij te zijn met het besluit van de minister. De instantie 'blijft de ontwikkeling van de seismiciteit in Groningen nauwlettend volgen' en adviseert de minister waar nodig.



Bodem Beweging: 'Historisch'

Voorzitter Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging is 'ontzettend blij met het voornemen van minister Wiebes'.

'Dit is historisch. Meer dan zestig jaar is hier gas gewonnen. En de laatste jaren is er heel veel ellende door de bevingen. Natuurlijk zijn wij blij dat dit stopt.'

Schorren heeft hoop dat de aardbevingen over een aantal jaren ook zullen stoppen, als er niet meer uit het Groninger gasveld gewonnen wordt. 'Deskundigen voorzien dat ook.'



Voorzitter Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging. (Foto: ANP)

PvdA: nu fatsoenlijke hulp bieden

Henk Nijboer van oppositiepartij PvdA noemt het net als de Bodem Beweging 'historisch' nieuws. 'Topprioriteit is nu dat mensen die al jaren lijden onder schade en procedures eindelijk fatsoenlijk worden geholpen.'

Het kabinet erkent eindelijk wat Groningen al jaren zegt: de gaskraan kan eerder dicht Sandra Beckerman - SP

SP: eindelijk gehoor aan Groningers

Volgens Sandra Beckerman van de SP erkent het kabinet 'eindelijk wat Groningen al jaren zegt: gaskraan kan eerder dicht!' Maar 'schadeafhandeling en versterking onveilige woningen loopt nog steeds slecht.'

GroenLinks: niet opnieuw vertragen

Tom van der Lee van oppositiepartij GroenLinks benadrukt er wel van uit te gaan dat 'de minister de versterkingsoperatie verbetert en niet weer vertraagt.'



CDA: eerst versterken en afhandelen

Ook Agnes Mulder (regeringspartij CDA) benadrukt dat de 'versterkingsoperatie en de schadeafhandeling prioriteit houden en op gang komen.'



Agnes Mulder (CDA) tijdens een Kamerdebat over de gaswinning in Groningen. (Foto: ANP)



D66: nog een hoop werk

Matthijs Sienot van coalitiepartner D66 stelt eveneens dat er 'nog een hoop werk te verzetten' is bij het verstevigen en herstellen van huizen.



Nu moet de winning uit kleine velden worden afgebouwd Milieudefensie

ChristenUnie: 'Niet te optimistisch'

Carla Dik-Faber (CU) waarschuwt eveneens voor al te veel optimisme. 'De problemen zijn echt nog niet voorbij, maar stap voor stap komt er wel nieuw perspectief voor Groningen.'

Milieudefensie: 'Geweldig nieuws'

Milieudefensie noemt het plan van het kabinet om de gaskraan jaren eerder dicht te draaien 'geweldig nieuws voor Groningers, zo lang het herstel van de schade eindelijk op gang komt'.

Milieudefensie hoopt dat niet alleen de gaswinning in Groningen stopt. 'Nu is het tijd de gaswinning in de talloze kleine velden in Nederland snel af te bouwen.'

