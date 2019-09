- Wiebes over stopzetten gaswinning: 'We draaien het hele systeem om'

'Vorig jaar maart heb ik al besloten om terug naar nul te gaan, uiterlijk in 2030. Ik heb toen ook gezegd alle mogelijkheden aan te grijpen om het zo snel mogelijk naar nul te krijgen. Dat is wat ik gedaan heb.'

Dat zegt minister Eric Wiebes over zijn voornemen de gaswinning al vanaf oktober terug te brengen naar onder de veilig geachte grens van 12 miljard kuub, in plaats van 15,9 miljard kuub zoals in eerste instantie beraamd. Door aanvullende maatregelen kan de gaswinning bij normale temperaturen al in 2022 naar nul, aldus de bewindsman.

'Systeem omgedraaid'

'Er zijn bijvoorbeeld buffers, die in het verleden gebruikt werden om zo veel mogelijk Groningengas te winnen. Dat gaan we nu omdraaien. Diezelfde buffers gaan we nu gebruiken om zo weinig mogelijk Groningengas te winnen. We gaan ook gebruik maken van andere typen gas. We draaien het hele systeem om.'

Toch winnen bij kou

Wiebes had al aan de Kamer beloofd voor 1 oktober met informatie te komen over het komende gasjaar, dat loopt tot oktober 2020. Hij houdt wel de optie open om in extreem koude winters toch nog gas te winnen in Groningen, tot uiterlijk 2026.

'Als het veel kouder is, kan het zijn dat er nog een klein beetje gewonnen wordt. Daar moet nog op gestudeerd worden.'

Nóg snellere afbouw?

Wiebes wil blijven zoeken naar mogelijkheden om de gaswinning in Groningen nóg sneller af te bouwen.

'We stoppen niet', zegt Wiebes. Het zijn volgens de bewindsman juist de technische oplossingen die ervoor hebben gezorgd dat de gaswinning sneller omlaag kan.

Het besluit de gaswinning sneller af te bouwen zal gevolgen hebben voor de schatkist, erkent Wiebes. 'Dat gaan we allemaal later zien. Financiële overwegingen hebben hierin niet voorop gestaan, zijn niet leidend geweest.'

Wiebes onderstreept dat de veiligheid van Groningers een belangrijke en 'landelijke kwestie' is.

Tik op de vingers

Het Staatstoezicht op de Mijnen dringt er al lange tijd op aan de winning terug te brengen tot maximaal 12 miljard kubieke meter. De kans op aardbevingen komt volgens de toezichthouder pas op een aanvaardbaar niveau als de gaswinning onder die grens blijft.

Wiebes kreeg eerder dit jaar een tik op de vingers van de Raad van State. Die was er vooral kritisch over dat de minister niet goed wist uit te leggen waarom gaswinning in het nieuwe gasjaar niet verder omlaag kon.

Stikstof toevoegen

Vooral het toevoegen van stikstof aan gas uit het buitenland draagt bij aan de verdere vermindering van de gaswinning. Door stikstof toe te voegen aan het geïmporteerde gas, wordt het geschikt gemaakt voor Nederlandse consumenten. Daardoor is vervolgens weer minder gas uit de Groningse bodem nodig.

Wiebes schrijft verder dat hij het de negen grootste afnemers wil verbieden Gronings gas te gebruiken na oktober 2022. De wetswijziging die dat moet regelen ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

