De Koffiecorner #43 (met MJ Fledderus): 'Met deze selectie moeten wij play-offs halen'

Deze aflevering is Mark-Jan Fledderus, de technisch directeur van FC Groningen, te gast. Met hem nemen we de transferperiode door, welke doelstelling daar bij hoort, of hij tevreden is over de Doan-transfer en hoe hij zich gedraagt met zijn vrouw op vakantie. Ook FC Groningen-watcher Stefan Bleeker zit aan tafel.

Mark-Jan Fledderus: 'Ook vier weken eerder hadden we dit bod op Zeefuik niet geaccepteerd'

Mark-Jan Fledderus: 'Wij zijn tevreden met de Doan-deal'

Mark-Jan Fledderus: 'Wij zitten eigenlijk in de categorie middenmoters'

Mark-Jan Fledderus: 'Met deze selectie moeten wij play-offs halen'

Mark-Jan Fledderus: 'Voor de honger was Barcelona goed, want daar liepen veel mooie schaars geklede vrouwen rond'