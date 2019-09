Acties op komst bij OZG: personeel gaat doordeweeks zondagsdiensten draaien

Personeel van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda gaat volgende week actievoeren om een lagere werkdruk en een hoger loon af te dwingen. In bijna het hele ziekenhuis worden op woensdag 18 september zondagsdiensten gedraaid.

'Maar belangrijke afdelingen als de spoedeisende hulp, oncologie en kindergeneeskunde draaien gewoon door', verzekert vakbondsbestuurder Elise Merlijn (FNV).

Eerste in reeks

OZG is het eerste ziekenhuis in een reeks waar de komende periode hardere acties worden gevoerd om de vastgelopen cao-besprekingen vlot te trekken. Landelijk gaat het om circa twintig ziekenhuizen, in Noord-Nederland staan in vier ziekenhuizen acties op stapel.

Merlijn wil nog niet kwijt wanneer en waar precies actie gevoerd gaat worden, maar vrijwel zeker hoort het Martini Ziekenhuis in Groningen daar bij.



Patiëntveiligheid staat voorop Elise Merlijn - vakbondsbestuurder FNV

Actiebereidheid

'Zeker in de provincie Groningen is de actiebereidheid groot. In het Martini, bij OZG en bij Treant zijn van meet af aan al meerdere acties geweest. Zo hangen er posters en boden werknemers vakantiekaarten aan', aldus Merlijn. Behalve FNV doen ook collega-bonden CNV Zorg en Welzijn, NU'91 en FBZ mee.

Het UMCG in Groningen valt sowieso buiten de vakbondsacties. De academische ziekenhuizen kennen een eigen cao. Hierover werd vorig jaar na lang onderhandelen en meerdere acties een akkoord gesloten.

Veiligheidsoverleg

Vorige week hebben de bonden hun actiedraaiboek naar de raad van bestuur van OZG gestuurd. Komende donderdag staat een zogeheten veiligheidsoverleg met de directie van het ziekenhuis gepland.

Dan wordt definitief bepaald welke afdelingen zondagsdiensten gaan draaien. 'We willen onze acties zo breed mogelijk inzetten, maar wel met oog voor de patiënten. De patiëntveiligheid staat voorop', stelt Merlijn.



Het OZG tijdens de opening door koning Willem-Alexander. (Foto: Robin Utrecht/ANP)

Druk opvoeren

Met de zondagsdiensten willen de bonden de druk opvoeren bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de koepelorganisatie van algemene ziekenhuizen. De gesprekken tussen de werkgevers en de vakbonden over een nieuwe cao zitten al maanden muurvast.

Werknemers willen dat er maatregelen genomen worden om de werkdruk te verlagen. Daarnaast eisen de bonden een loonsverhoging van 5 procent. De werkgevers willen niet verder gaan dan 2,5 procent.

KADER: Witte Woede

Er zijn niet alleen vakbondsacties op komst; op initiatief van zorgmedewerkers wordt zaterdag onder het motto 'Witte Woede' ook een landelijke demonstratie gehouden. Via Facebook roepen ze collega's op om zaterdagmiddag om 13.00 uur naar de Dam in Amsterdam te komen. Vanaf daar lopen ze naar het Museumplein in de hoofdstad.

Volgens de actiegroep is de rek eruit in de zorg. Deelnemers aan de manifestatie wordt opgeroepen in wit uniform naar Amsterdam te komen. Zorgpersoneel dat moet werken, wordt gevraagd dat in zwarte kleding te doen.

Uit een belronde langs woordvoerders van de Groninger ziekenhuizen blijkt dat er tot nu toe geen personeelsinitiatieven bekend zijn om zaterdag naar Amsterdam te gaan.

Lees ook:

- Bestuurder Martini Ziekenhuis: 'Breek akkoord open voor betere lonen'

- Ziekenhuispersoneel gaat actievoeren voor betere cao en lagere werkdruk