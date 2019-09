'Er zijn momenten dat het ondraaglijk is'

Wat gebeurt er met je relatie als je geliefde ineens geestelijk achteruit gaat? Klaske van der Weide beschrijft dit in haar boek 'Wat woorden nog zeggen. Als gezondheid liefde verandert'. Donderdag is de boekpresentatie in Zuidhorn.

Tijdens een vakantie in 2017 merkt ze dat haar partner Tejo Moerings zichzelf niet is. 'Hij was de weg kwijt. We waren onderweg en hij verdwaalde op de boot toen hij even naar het toilet wou. En hij was in verwarring over: waarom zijn we eigenlijk op reis. Hij was op een gegeven moment zelfs kwijt wie ik was.'

Wazig, warrig

Tejo merkt het eigenlijk niet. 'Ik vond zelf: ik kom gewoon tot rust en waarschijnlijk ben ik daardoor wazig, warrig. Ik herkende het niet.'

Thuis laten ze direct onderzoeken wat er aan de hand is, maar een diagnose is niet te stellen. Ondertussen verergeren de symptomen wel. Het karakter van Tejo verandert.

Preuts

'Bijvoorbeeld: seksualiteit is totaal anders geworden. Hij is beeldend kunstenaar en seksualiteit is voor hem als eten en drinken. Hij beeldt mensen uit op allerlei manieren en heeft geen enkele problemen daarmee. Nu reageert hij bijna preuts op de lichtste toenadering.'

Klaske en Tejo denken aan frontotemporale dementie, een vorm van dementie die vaak op jongere leeftijd voorkomt. Op scans van de hersenen is daarvan nog niks te zien. Maar inmiddels weet ook Tejo Moerings zelf dat er echt iets mis is.

De woorden zitten wel ergens in mijn hoofd, maar ze komen niet tevoorschijn Tejo Moerings

'Ik kan woorden niet meer oppakken. Ik heb heel veel woordenschat; die raak ik een beetje kwijt. De woorden zitten wel ergens in mijn hoofd, maar ze komen niet tevoorschijn. Ik heb ook veel uitval. Er zitten hiaten in mijn bestaan nu.'

Gelijkwaardige relatie kwijt

Klaske van der Weide is haar gelijkwaardige relatie kwijt, zo voelt ze het. De lange gesprekken die ze eerst hadden zijn eenzijdig geworden. Tejo praat goed, maar vooral over gebeurtenissen uit zijn verleden. Door rustig te blijven kan ze omgaan met plotselinge woedeaanvallen; ze helpt hem bij het vinden van woorden.

Het boek is er gekomen, omdat Klaske schrijven gebruikt als uitlaatklep. 'Er zijn genoeg momenten waarop het bijna ondraaglijk is. Om er voor mezelf een route in te vinden waar ik staande in blijf, ben ik gaan schrijven.' Tejo vindt dat niet moeilijk. 'Ik sta graag in de schijnwerpers. Ik ben ook wel iemand met zelfspot.Ik kan er wel goed tegen.'

Moeilijk onderwerp

De toekomst is voor Klaske een te moeilijk onderwerp om over na te denken: 'Ik vind het heden al ingewikkeld op het moment.'

