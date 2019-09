'Acute problemen' voor activiteiten in binnenstad Winschoten

'Vorige week dachten wij nog na over de kerstverlichting in de winkelstraat, nu hebben wij opeens een financieel probleem.' Dat zijn de woorden van Arjan Kenter, voorzitter van Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten (SOCW).

SOCW organiseert activiteiten in Winschoten, om het koopcentrum aantrekkelijker te maken. De vraag is alleen hoe lang de stichting dit nog kan doen. Kenter: 'Misschien moeten wij er wel over nadenken om de hele stichting op te doeken.'

Activiteiten



SOCW zorgt voor muziek in de winkelstraat, deelt rozen uit op Moederdag en plaatst kerstbomen en - verlichting in de binnenstad. Ook de Sinterklaasintocht kan rekenen op financiële steun van de stichting. 'Tja, wat doen wij eigenlijk niet?', zegt Kenter.

Voor al die activiteiten had SOCW een jaarlijkse begroting van 110.000 euro, die is eerder al bijgesteld naar 85.000 euro. Maar daar gaat dit jaar nog eens 30.000 van af. Dat heeft meerdere redenen.

Acute problemen

De eerste reden is het gedoe rondom de reclamebelasting in Winschoten. Oud-ondernemer Chris de Raaf vindt dat hij onterecht reclamebelasting heeft betaald en kreeg gelijk van de rechter. Startsein voor 23 andere ondernemers om bezwaar in te dienen tegen de betaling. Mochten zij in het gelijk gesteld worden, dan loopt de stichting ruim 15.000 euro mis.

De andere reden: misgelopen inkomsten door ondernemers die er überhaupt niet meer zijn en technische ontwikkelingen rondom de WOZ-waarde. Gevolg daarvan is nog eens 15.000 euro dat niet in activiteiten gestopt kan worden. 'Wij zitten hierdoor acuut in de problemen', zegt Kenter.

Kenter baalt van de ontwikkelingen. 'Dit is triest, echt jammer. De activiteiten zijn een motor voor de binnenstad. Minder activiteiten betekent simpelweg minder omzet. Ondernemers gaan het moeilijker krijgen. Die moeten waarschijnlijk net als de gemeente Oldambt bezuinigen.'

Hoe kan dit?

Toch valt hij zijn collega-ondernemers niet af, terwijl zij er grotendeels verantwoordelijk voor zijn dat er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid minder geld binnen komt. Kenter richt zijn pijlen liever op de gemeente:

'Hoe kan het zijn dat deze mensen een kans hebben dat het niet betaald hoeft te worden? Kort door de bocht is de conclusie dat de regels niet kloppen.'

Hoger beroep

De gemeente Oldambt denkt daar anders over. Zij heeft een hoger beroep ingesteld in de zaak tegen Chris de Raaf. Wint Oldambt, dan zou dat naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat de andere 23 ondernemers 'gewoon' hun reclamebelasting moeten betalen. De bezwaren zijn (nagenoeg) identiek aan die van De Raaf.





Ondertussen blijft de stichting in onzekerheid, maar Kenter durft wel vast een voorschot te nemen op het einde van dit jaar. 'Misschien moeten wij er wel over nadenken om de hele stichting op te doeken. Wat heeft het voor nut als je geen geld meer hebt? Het wordt in elk geval soberder in het centrum, dat durf ik wel te zeggen.'

