Einde seizoen minimacamping: 'Het was fantastisch'

'Ik heb acht weken lang genoten, het was fantastisch.' Appie Wijma van minimacamping Polemonium in Opende kan het nog steeds niet geloven dat zijn camping zo'n succes was.

'De verhalen over hun zorgen en armoede die de gasten me vertelden, maakten het af en toe zwaar. Maar verder was het acht weken feest. Voor de gasten en voor mij.'

Honderden verzoeken

Toen Wijma twee jaar geleden voorzichtig het idee opperde om een camping voor minima te beginnen, kon hij niet bevroeden dat dat zo veel teweeg zou brengen. Er kwamen honderden verzoeken binnen van mensen die op zijn camping wilden staan. Ook de media wisten de tijdelijke campingbaas massaal te vinden en online werd hij overstelpt met positieve reacties.

Afgelopen zondag kwam er een eind aan het eerste seizoen van de minimacamping en werden de laatste gasten uitgezwaaid. Het is stil op het terrein.

Stralende koppies

'Ik mis de kinderen', zegt Wijma. 'Die hadden zoveel plezier met elkaar. Die stralende koppies staan voor eeuwig in mijn geheugen gegrifd.'

Inmiddels is de campingbaas begonnen met het schoonmaken en opruimen van de spullen. De tenten, de campingstoelen en - tafels, de luchtbedden, alles wordt opgeslagen. Dat gebeurt in de kassen op het complex. Wijma is ook rozenkweker. 'Het is hier lekker warm. Alles kan mooi drogen zo.'

Op Polemonium, genoemd naar de plant Jacobsladder, mochten de gasten een week gratis vakantie vieren. Ze werden volledig verzorgd. Er was eten en drinken in overvloed, allemaal geschonken door gulle gevers. Wijma: 'De spullen kwamen uit het hele land. Ik kreeg het allemaal spontaan aangeboden.'

Iedereen een kans

Volgend jaar in de zomer gaat camping Polemonium opnieuw open. De gasten die er dit jaar waren komen dan niet terug. Wijma: 'De mensen die ik deze keer moest teleurstellen zijn dan aan de beurt. Iedereen die het nodig heeft moet de kans krijgen om hier zijn sores even een week te vergeten.'

Wijma heeft minister-president Mark Rutte uitgenodigd om eens te komen praten in Opende. In een één-op-één-gesprek moet het dan volgens de campingbaas vooral gaan over de schrijnende armoede waarin veel mensen in ons land verkeren. Wijma heeft nog niets vernomen uit Den Haag.

