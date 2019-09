Aardbevingsnieuws augustus 2019: Een rammelend rekenmodel en Code Rood voert actie

Het rekenmodel van de NAM werd in augustus opnieuw aan het wankelen gebracht. En het was de maand van Code Rood, dat een week lang actievoerde in onze provincie.

Gerommel

De Groninger bodem rommelt begin augustus. In vier dagen tijd wordt op vijf plekken een aardbeving geregistreerd. De zwaarste is op 3 augustus aan het begin van de middag in Wirdum: 1.3. Ook in Krewerd, Boerakker, Sint Annen en Hellum trilt de grond.

Verhuiswanhoop

Wanhoop in Middelstum. Joke Meijer en haar buren moeten naar een tijdelijke woning verhuizen. Zodra hun huidige woningen zijn gesloopt en er nieuwe stulpjes staan, mogen ze weer terugverhuizen. Het probleem volgens de bewoners: de onkostenvergoeding is te laag om twee keer te verhuizen.



SP-Kamerlid Sandra Beckerman springt in de bres voor Meijer en haar buren en vraagt de minister om extra verhuisvergoeding. 'Wiebes heeft heel stellig gezegd: geld mag het probleem niet zijn. Nou, zorg dan ook dat geld geen probleem is en zorg dat deze mensen, die al zoveel moeten meemaken, een goede verhuisvergoeding krijgen.'

'Failliet rekenmodel'

RTV Noord vraagt via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) documenten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op. Hieruit blijkt dat de NAM met de berekening van de meest risicovolle huizen in het aardbevingsgebied geen rekening houdt met verbouwingen.

Nog dezelfde dag voelt het Groningse Kamerlid Henk Nijboer minister Wiebes aan de tand over de bevindingen. 'Erkent u nu eindelijk het failliet van het HRA-model?', vraagt hij zich af.

Code Rood

Zoals al eerder in augustus werd aangekondigd houdt actiegroep Code Rood de Week van het Gronings Verzet. Actievoerders slaan hun tenten op bij een vervallen huis in Loppersum en ze blokkeren de NAM-locatie in Amsweer.



Later in de week bezet Code Rood het Shell-tankstation aan de Europaweg in Stad. Ook worden werkzaamheden op vijf gaslocaties verstoord. Als 'slotakkoord' hangen de actievoerders aan het einde van de week een spandoek op aan de Martinitoren.

'Eerst zien, dan geloven'

Terwijl de acties volop gaande zijn, geeft minister Wiebes in het radioprogramma Dit Was De Dag aan dat 'binnen heel korte tijd het Groninger gasveld niet meer nodig is'. 'Ik heb eerder gezegd dat het in 2030 klaar is met het Groninger gas, maar binnenkort ga je horen wanneer het echt klaar is', aldus Wiebes tegen presentator Tijs van den Brink.

Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging durven (nog) niet te juichen. 'Eerst zien, dan geloven.'

Wakker gelegen

Voor waarnemend burgemeester Anno Wietze Hiemstra zit het er na 2,5 jaar op. Hij vertrekt als eerste burger van Appingedam. De aardbevingsproblematiek heeft volgens Hiemstra sporen nagelaten bij hem.

'Het raakt je gewoon als je sommige verhalen hoort. Het gaat niet alleen over stenen, het gaat over mensen. En ja, daar heb ik ook wel eens wakker van geleden.'

Aardbevingen in augustus:

- 3 augustus, 13.11 uur, 1.3 in Wirdum

- 3 augustus, 22.03 uur, 1.1 in Krewerd

- 4 augustus, 12.16 uur, 0.7 in Boerakker

- 4 augustus, 12.59 uur, 0.5 in Sint Annen

- 7 augustus, 01.56 uur, 1.0 in Hellum

- 12 augustus, 06.23 uur, 1.0 in Stedum

- 18 augustus, 03.07 uur, 1.0 in Hellum

- 21 augustus, 05.40 uur, 0.6 in Tjuchem

- 28 augustus, 16.38 uur, 0.4 in Westerwijtwerd

- 31 augustus, 06.16 uur, 0.4 in Zuidbroek

