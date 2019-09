'Gevel Akerkhof stortte in door slecht gemonteerde openbare verlichting'

Het instorten van de gevel boven boekhandel Van der Velde aan het Akerkhof in Stad is waarschijnlijk veroorzaakt door slecht aangebrachte openbare verlichting. Dat stelt investeringsmaatschappij Egeria uit Amsterdam, de eigenaar van het pand.

'Ons eerste onderzoek laat zien dat de staalkabels van de openbare verlichting niet goed zijn gemonteerd', vertelt vastgoedmanager Niels de Bis.

'De verlichting zat onvoldoende in de gevel verankerd. Daarom zijn de steenstrips losgetrokken.'

Geen fout in constructie

Met de bevestiging van de steenstrips is volgens het bedrijf niets aan de hand. Egeria onderzoekt nog of er meer strips loszitten, ook bij de omliggende panden. 'Acuut gevaar is door het plaatsen van de steiger in ieder geval afgewend', zegt De Bis.

Als het straks definitief door de verlichting komt, stellen wij de gemeente aansprakelijk Niels de Bis - vastgoedmanager

Gemeente: nog geen sprake van

De gemeente Groningen gaat niet mee in de eerste onderzoeksconclusies van Egeria. 'Uit onze eerste inspectie blijkt wel degelijk dat het gaat om het slecht bevestigen van de steenstrips. We doen nu een grotere inspectie van de rest van het pand. Die resultaten wachten we af.'

Het is nog te vroeg om de bevestigingen van openbare verlichting op andere plekken in de stad te controleren, zegt de gemeentewoordvoerder. 'Daar is voor ons nog onvoldoende aanleiding voor.'

Juridische strijd dreigt

Bouwbedrijf Jurriëns Noord voert de inspecties uit voor de gemeente Groningen. Egeria heeft een eigen aannemer ingeschakeld.

'Als onze technisch specialist straks definitief concludeert dat het door de openbare verlichting komt, dan stellen wij de gemeente Groningen aansprakelijk', zegt De Bis. Kortom: het vingerwijzen is begonnen.



Wie is de eigenaar?

Egeria is een investeringsmaatschappij gevestigd in Amsterdam. De onderneming is deels in handen van de familie Brenninkmeijer, beter bekend als de oprichter van modeketen C&A.

Egeria heeft een goedgevulde vastgoedportefeuille, met een tiental panden op prominente plekken in grote steden over de hele wereld. De portefeuillebedrijven zijn goed voor een jaaromzet van ruim 2,3 miljard euro.

Geen bevingsschade

Uit de eerste bouwinspectie kwam naar voren dat de gevel boven Van der Velde op een veel groter deel loszit. Geruchten over aardbevingsschade deden de ronde, maar de inspecteur liet weten dat dit waarschijnlijk niet het geval was.

Bakstenen door het glas

De gevel boven de boekhandel kwam vorige week woensdagavond rond 23.30 uur naar beneden. Het ging om een deel van de wand van ongeveer twee bij één meter. De bakstenen vielen door het glazen afdak van de boekhandel. Niemand raakte gewond.

Van der Velde bleef de hele dag gesloten. Een naastgelegen burgerrestaurant en juwelier konden later op de dag weer open.

De gemeente Groningen kon niet bevestigen of de openbare verlichting er ten tijde van het incident hing.

