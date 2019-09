'Professor Conny' gaat tocht naar Santiago de Compostella alsnog afmaken

Dat was balen voor de hoogleraar klinische syndromologie van het UMCG, toen ze haar 1200 kilometer lange wandeltocht moest staken.

Peesontsteking

'Het begon heel goed', zegt Van Ravenswaaij, 'maar na drie weken kreeg ik helaas een peesontsteking. Daar heb ik nog mee proberen door te lopen, maar dat ging toch niet goed.'

Ook een pauze van twee maanden, in Frankrijk, bood geen soelaas. 'Ik dacht dat de blessure wel verholpen zou zijn na die twee maanden, maar na een week kwamen de klachten terug. Ik heb nog geprobeerd om zo lang mogelijk door te lopen, maar op een gegeven moment ging het écht niet meer. Ik deed acht uur over 17 kilometer, dan wordt het echt tijd om te stoppen.'

Zeldzame chromosoomafwijking

Het was vooral zo vervelend, omdat Professor Conny de tocht niet voor haarzelf liep, maar om geld op te halen voor onderzoek naar een zeldzame chromosoomafwijking bij kinderen. De tocht moet 12.000 euro op leveren.

'Dat is niet genoeg, want eigenlijk is er veel meer nodig', weet Van Ravenswaay, 'maar we beseffen ons dat het lastig geld ophalen is voor zeldzame aandoeningen. Zeker voor iets als Chromosoom 6, dat zegt mensen heel weinig.'

Als een kind wordt geboren met een zeldzame aandoening, zitten de ouders met vragen. Maar de antwoorden zijn er vaak niet 'Professor Conny' van Ravenswaaij

'En waarom doen we nou zo'n onderzoek? Als er een kind geboren wordt met zo'n zeldzame aandoening, dan zitten de ouders met vragen. Maar de antwoorden zijn er vaak niet. Wij willen samen met ouders een systeem ontwikkelen, waarbij we op een zo officient mogelijke manier kunnen zorgen dat nieuwe ouders in de toekomst wél weten waar ze aan toe zijn.'

Helemaal hersteld

Maar het goede nieuws dus: Conny van Ravenswaaij is vast van plan om de tocht alsnog af te maken. 'Ik ben helemaal hersteld', zegt ze. 'Tenminste, dat hoop ik. Dus volgende week vertrek ik naar Spanje, om de laatste 410 kilometer te gaan lopen.'

Of ze zich nog speciaal heeft voorbereid op de laatste lootjes? 'Ik heb goed getraind, want ik wil die peesontsteking liever niet weer. Ik heb de eerste overnachting geboekt, en daarna zien we wel, zoals het vaker gaat met pelgrimstochten...'

Donatiemogelijkheden

Professor Conny haalde inmiddels 7.000 euro op. 'Als je googelt op 'Wandelen voor Chromosoom 6', dan vind je de donatiemogelijkheden wel', zegt ze. Hier klikken kan ook.