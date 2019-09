Raad Oldambt moet pijnlijke keuzes maken

Herinvoeren van parkeergeld in Oldambt zou goed zijn voor 8 ton (Foto: RTV Noord)

De gemeenteraad van Oldambt staat voor pijnlijke keuzes. Er moet voor miljoenen bezuinigd worden. Maandagmiddag berichtte RTV Noord over het bezuinigingsvoorstel dat het college van burgemeester en wethouders voor ogen heeft.

Het is echter onwaarschijnlijk dat dat voorstel volledig wordt uitgevoerd, want de coalitie is na het opstappen van de SP haar meerderheid kwijt. Er zijn alternatieve bezuinigingen op papier gezet. Die zijn afgelopen weekend naar de raadsleden gestuurd.

Een meerderheid van de gemeenteraad moet uiteindelijk een keuze maken uit de voorgestelde en alternatieve mogelijkheden. De voorgestelde plannen zijn dus maandagmiddag gepubliceerd, maar wat zijn die alternatieven? Een beknopt overzicht.

Evenementen en de schaapskudde

Mocht je door de gemeente Oldambt rijden, dan is de kans groot dat je een kudde schapen tegenkomt. Oldambt heeft een contract met een schaapherder. Zijn schapen zorgen ervoor dat de grasvelden keurig kort blijven. Een van de mogelijkheden is het niet verlengen van het contract. Besparing: 105.000 euro.

Ook de fashioncheques staan op de alternatieve lijst. Kinderen in armoede krijgen jaarlijks een cheque van 75 euro, zodat ook zij in kleding kunnen rondlopen waarin zij zich prettig voelen. Daarmee stoppen bespaart 70.000 euro.

Dode planten en bomen

En de lijst gaat door. Een flinke besparing kan gehaald worden door dode planten en bomen niet te vervangen. Oldambt schrijft over de planten: 'Langzamerhand zal de openbare ruimte veranderen en er onverzorgd bij komen te liggen.' En over de bomen: 'De bomen worden alleen nog verwijderd indien er sprake is van gevaar'. Bezuiniging volgens de gemeente: 78.000 euro.

Ook evenementen kunnen lijden onder de financiële situatie van Oldambt. Er kan voor gekozen worden om te bezuinigen op het Rozenfestival (12.000 euro), Pura Vida (7500 euro), de Airshow in Oostwold (5000 euro) en de Havendagen (5000 euro).

Lokale omroep en fonteinen

Ook lokale omroep RTV GO! moet opletten. Oldambt noemt als één van de opties: 'De aanwijzing van het Commissariaat voor de Media na 5 juli niet verlengen'. Hoe dat er precies uit moet zien kan de gemeente nog niet vertellen, omdat het een nog niet nader onderzocht alternatief is. De bezuiniging staat al wel op papier: ruim 15.000 euro.

Er moet voor miljoenen bezuinigd worden, maar ook de kleine bedragen zijn op papier gezet. Zo zou het verwijderen van het openbare toilet 8000 en het verwijderen van de fonteinen 5000 euro besparen.

Geld innen

Naast bezuinigen, kan er ook gekozen worden voor maatregelen die direct meer geld in het laatje brengen. De meest lucratieve is het opnieuw invoeren van parkeergeld. Dat zou zo'n 800.000 euro moeten opleveren, maar het is algemeen bekend dat maar weinig dat zien zitten.

Een andere optie is het verhogen van de toeristenbelasting met 0,15 cent. Daarmee zou een bedrag van ruim 16.000 euro opgehaald kunnen worden.

Moeilijke keuzes onafwendbaar

Meerdere partijen hebben al aangegeven niet mee te gaan in het voorstel van het college. Een meerderheid voor dat plan is dus ver weg. Linksom of rechtsom, moeilijke keuzes zijn onafwendbaar.

De partijen hebben nog even om over de mogelijkheden na te denken. In november moeten knopen worden doorgehakt.

