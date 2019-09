Minister Wiebes: 'De versterkingsoperatie gaat gewoon door'

Vraag aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: hoe is het opeens mogelijk dat de gaskraan per 2022 al dicht kan, in plaats van 2030?

'Er heeft een heel team opgezeten die alle mogelijkheden heeft onderzocht. En daaruit is gebleken dat we veel sneller naar nul kunnen. Bovendien komen we volgend jaar al veel lager uit dan we oorspronkelijk hadden gedacht.'

U hintte al een paar keer dat we sneller omlaag konden. Blijft het bij deze update, of staan we hier volgend jaar weer?

Wiebes: 'Ik weet het niet. Ik blijf door zoeken.'

Alles wat we nu nog kunnen verzinnen gaan we zo snel mogelijk uitvoeren Minister Eric Wiebes

Dus het zou best kunnen dat we nog eerder kunnen sluiten dan 2022?

'Ik blijf door zoeken. Ik sluit niks uit, nee. Ik blijf zoeken naar mogelijkheden. Ik heb dat beloofd, dat was een toezegging aan de mensen in het aardbevingsgebied: zo snel mogelijk de gaskraan dicht, en alles wat we nog kunnen verzinnen gaan we zo snel mogelijk uitvoeren.'

Toen u eerder besloot de gaskraan voor 2030 dicht te draaien, had dat drastische gevolgen voor de versterkingsoperatie. Wat zijn de gevolgen dit keer?

'Dat had geen drastische gevolgen. We hebben toen de noodzaak gevoeld de versterkingsoperatie te versnellen. Dat loopt nu. Wat belangrijk is, is dat we ons realiseren dat versterking nog wel een tijdje nodig zal blijven. Die operatie gaat dus gewoon door.'

Vorig keer luidde de verwachting dat er minder huizen versterkt hoefden te worden. Hoe zit dat nu?

'Daar ga ik niet over. Dat moet je ook niet aan mij vragen. Dat ligt bij onafhankelijke experts. Het is niet aan mij om te bepalen hoeveel huizen er versterkt moeten worden.'

De versterkingsoperatie gaat gewoon door. De huizen die al op de lijst staan, blijven op de lijst Minister Eric Wiebes

Maar gaat u die experts nu opnieuw raadplegen?

'Dat doen we elk jaar. Elk jaar kijken we welke huizen er op de lijst moeten. De huizen die er op staan blijven op de lijst. Die jaarlijkse checkup is ook belangrijk. Want je wil dat alle huizen die versterking no dig hebben ook worden versterkt. Je wil geen onnodige huizen slopen en mensen op de kast jagen. Je wilt precies doen wat nodig is, en wat nodig is gaan we doen.'

Lees ook:

- Wiebes over stopzetten gaswinning: 'We draaien het hele systeem om'

- Gaswinning in Groningen stopt in 2022

- Eerder stoppen gaswinning: 'Historisch' en 'geweldig nieuws'