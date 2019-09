Green Day, Weezer en Fall Out Boy komen naar Stadspark

Op 14 juni 2020 zal de band van zanger Billy Joe Armstrong in Groningen z'n opwachting maken. Ook het voorprogamma mag er zijn: daarin staan staan Fall Out Boy en Weezer.

Groningse pop- en rockliefhebbers komen in juni 2020 sowieso aan hun trekken, want een week na het optreden van voornoemde drie bands, staat het Stadspark al weer in het teken van Stadspark Live.

Enige concert

De wereldwijde Hella Mega Tour begint op 13 juni 2020 in Parijs. Daarna volgt dus Groningen. De tournee zal de hele maand juni langs acht steden in Europa en het Verenigd Koninkrijk trekken. 'Stadspark' is het enige concert van de drie iconische rockbands in Nederland.

Op 17 juli 2020 volgt het Amerikaanse deel van de tour. Die zal gaan langs 20 steden en enkele iconische stadions, zoals Wrigley Field in Chicago en Fenway Park in Boston.

Overigens deed Green Day Groningen al eens eerder aan: in 1994 stond de band in Simplon. Weezer stond in 1995 in Vera.

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor het concert in Stadspark start vrijdag 20 september om 10:00 uur via Ticketmaster.