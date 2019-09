SP wil via motie compensatie voor omwonenden windpark N33 afdwingen

SP-kamerlid Sandra Beckerman dient een motie in om omwonenden van het windpark N33 bij Meeden in aanmerking te laten komen voor een rechtvaardige compensatie.

'Ik vind het N33 windpark echt een drama', zegt Beckerman. 'Een schandaal, dat er nooit zo had mogen komen. Het windpark is een heel grote last voor de omwonenden, die vervolgens ook nog eens niet goed worden gecompenseerd. Vandaar deze motie.'

Niet compenseren

Beckerman stelde eerder ook al kamervragen over een rechtvaardige compensatie. Het antwoord daarop was duidelijk: we gaan niet direct compenseren.

Beckerman wil die compensatie niettemin afdwingen: 'Ik vind ook dat als je draagvlak wilt houden voor klimaatmaatregelen, dat je nooit, maar dan ook nooit meer op deze manier een windpark mag bouwen, om vervolgens ook nog eens de mensen zó te laten zitten. Het ministerie verspeelt dat draagvlak echt door op deze manier met mensen om te gaan. Ik vind dat onbestaanbaar.'

Kastje-muur-kastje

Als Beckerman eerlijk is, dan ziet ze dat de coalitie nog geen oren heeft naar een rechtvaardige compensatie. 'De minister verwijst weer naar de regio, maar daar hebben de mensen helemaal niets aan. Het is kastje-muur-kastje-muur. Ik hoop dat ze deze week nog tot inkeer komen, maar ik ben bang dat de coalitie gewoon z'n minister volgt.'

Beckerman rest maar één ding: de druk blijven opvoeren. 'Mensen komen hier echt door in de problemen, en ik kan alleen maar hopen dat die problemen eens een keer doordringen in Den Haag. Maar helaas blijkt Groningen dan toch te ver weg.'

William Moorlag

Beckerman dient de motie in samen met William Moorlag. Jarenlang stond ze lijnrecht tegenover de PvdA'er. 'Klopt. Hij was ooit fervent voorstander van dit windpark, maar hij is het nu met ons eens. Wij zijn blij met zijn veranderde inzicht, want samen sta je sterker.'

