Provincie investeert in schonere brandstof voor schepen

Het gaat om Marine Service Noord in Westerbroek, Niestern Sander in Delfzijl en Royal Bodewes in Hoogezand.

'Vloeibaar aardgas is veel schoner dan stookolie', zegt Niek Koops, directeur van Marine Service Noord. 'Deze subsidie is voor ons een belangrijke steun in de rug. Investeren in kennis kost geld, een beetje hulp daarbij is altijd fijn. Er moet een nieuwe techniek ontwikkeld worden. Dat is belangrijk voor het behoud van werkgelegenheid in de regio.'

Miljoenen extra omzet

De subsidie gaat naar een project dat is opgezet vanuit het programma Groningen@Work. Als het project succesvol is, verwachten de initiatiefnemers meer dan tweehonderd miljoen extra omzet. Dat zou goed zijn voor ongeveer honderd arbeidsplaatsen.

Enthousiasme

Gedeputeerde Patrick Brouns is opgetogen. 'Ik bespeur veel enthousiasme in de maritieme sector om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling en daarmee verduurzaming van de sector. Dat is ook hard nodig om de sector toekomstbestendig te maken en werkgelegenheid te behouden.'

Brouns noemt de betekenis van de scheepsbouw voor de noordelijke economie en werkgelenheid 'van enorme betekenis'.

Lees ook:

- Noordelijke scheepsbouw tussen hoop en vrees

- Noordelijke ondernemers worden steeds beter in vernieuwen