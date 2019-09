Vera gaat artiesten meer bieden, maar geen champagne en bubbelbad

Van de provincie krijgt Vera 90.000 euro en van de gemeente 50.000 euro. De rest van de benodigde 190.000 euro betaalt Vera zelf.

Basisvoorwaarden

'We hebben te maken met eisen op het gebied van veiligheid, maar ook met eisen van onze bezoekers, dus we hebben vorig jaar zomer een bredere vluchtdeur gemaakt in de grote zaal en we hebben nieuwe toiletten gerealiseerd. Ook is er een lift gekomen voor minder validen. Zo hopen we de komende twintig jaar aan de basisvoorwaarden te voldoen', zegt directeur Olaf Veenstra van Vera.

Geen champagne of bubbelbad

Vera wil verder gastvrijer worden voor zijn artiesten, maar dan moet je niet denken aan luxe voorzieningen zoals champagne of een bubbelbad. 'Wij richten ons vooral op de jonge, minder bekende underground bandjes en die zijn vaak aanmerkelijk minder veeleisend', lacht Veenstra.

Inpandige garage

'Maar we willen onze gasten wel een warm onthaal geven. Zo hebben we een eigen hotel in ons pand. Een paar jaar geleden hebben we ook een gebouw in de Peperstraat aangekocht dat verbonden is met Vera. Daar zit een garage in, zodat artiesten 's nachts en bij slecht weer hun spullen droog kunnen in- en uitladen.'

Basics

De komende tijd gaat Vera voor de artiesten vooral de basisbehoeften upgraden. Veenstra: 'Het gaat dan om een fatsoenlijke kleedkamer met toiletten die na dertig jaar echt wel gerenoveerd moeten worden. Er zitten dus geen champagneglazen of grote led-tv's bij; het gaat gewoon om de basics.'

Lees ook:

- Poppodium Vera viert 120-jarig bestaan: 'Wij boeken alleen de besten'

- Willem Kolvoort maakte 500 posters voor poptempel Vera: 'De mooiste moet nog komen'