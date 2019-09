Friese autoriteiten hebben de handen vol aan Groningse weglopers

De gemeente Leeuwarden, de politie, het Openbaar Ministerie en jeugdzorg in Friesland hebben de handen vol aan weggelopen jongeren uit jeugdzorginstelling Elker in de stad Groningen die later opduiken in de Friese hoofdstad.

Er loopt momenteel een onderzoek naar probleemjongeren die geregeld over de schreef gaan, meldt Omrop Fryslân.

Strafbare feiten

De jongeren zoeken elkaar op en zorgen in wisselende samenstellingen voor (ernstige) overlast. 'We hebben meerdere jongeren in beeld die te kampen hebben met complexe problematiek. Sommigen plegen strafbare feiten zoals diefstal, bedreiging en geweld.'

Eerst kwamen ze bij elkaar op bootjes, maar daar heeft de politie een einde aan gemaakt. Nu zoeken ze elkaar op in woningen Maureen de Boer - directeur Veiligheidshuis Friesland

Bij deze groep zitten ook jongeren uit de instelling van Elker aan de Hoogeweg in Stad, bevestigt Maureen de Boer, directeur van Veiligheidshuis Friesland. Het Veiligheidshuis probeert in kaart te brengen hoe de jongeren elkaar vinden en welke invloed ze op elkaar uitoefenen.

'In het verleden kwamen ze wel bij elkaar op bootjes, maar daar heeft de politie een einde aan gemaakt. Nu zoeken ze elkaar op in woningen.' Het gaat om jongeren die al een lange jeugdhulpgeschiedenis achter de rug hebben'.

In kaart brengen

De instanties zijn bezig deze netwerken in kaart te brengen. Zo kunnen ze hulp verlenen en, als het nodig is, jongeren oppakken. 'We brengen in beeld wie de slachtoffers, de meelopers en de verdachten zijn', vertelt De Boer.

De laatste weken is het meerdere keren voorgekomen dat jongeren wegliepen uit de instelling en later opdoken in Leeuwarden. 'Ze hebben hun roots in Leeuwarden of hun vrienden wonen daar. Over het algemeen is het niets nieuws dat jongeren weglopen uit opvanginstellingen', zegt De Boer.

In de instelling van Elker in Groningen verblijven kwetsbare jongeren. Het is een gesloten instelling; ze zitten er na tussenkomst van de rechter.

Het beeld van weglopers werd eerder deze week genuanceerd door Elker. 'Het gaat om jongeren die niet terugkeren van verlof.'

Jeugdbende

Momenteel hebben de instanties vijftien jongeren in beeld die extra aandacht nodig hebben. Je zou het een jeugdbende kunnen noemen, maar daar maakt De Boer bezwaar tegen:

'Dat woord neem ik liever niet in de mond. Wij noemen het fluïde netwerken: jongeren die in wisselende samenstelling elkaar opzoeken. Dan komt er eentje bij, dan valt er eentje af. Op deze netwerken hebben we onze focus gezet.'

