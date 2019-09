Gemeente Schiermonnikoog houdt vast aan bezwaren tegen geplande gasboring

De plannen van het bedrijf om naar het gas in de Noordzee te boren stuit op veel verzet op het eiland. 'In oktober 2017 heeft de raad zich unaniem uitgesproken en is tegen deze activiteit. De andere waddeneilanden ondersteunen ons daarbij', vertelt burgemeester Ineke van Gent.

ONE-Dyas wil twintig kilometer boven het waddeneiland gas naar boven halen. Iedereen die hier een mening over heeft, of bezwaren, kan een zienswijze indienen.

Dinsdag was het bedrijf op het eiland. 's Middags werden de inwoners van informatie voorzien en 's avonds de gemeente. Het bedrijf lichtte toe hoe de effecten van de boringen op de omgeving en het milieu onderzocht worden. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gaat dit namens het gasbedrijf doen.

Zorgen

De gemeente is na de bijeenkomsten van dinsdag niet van gedachten veranderd.

'We komen met een zienswijze omdat we ons over een aantal zaken zorgen maken. Bescherming van ons mooie eiland en het gebied daaromheen. UNESCO heeft onlangs ook nog om opheldering gevraagd of er wel goed wordt omgegaan met dit gebied', zegt Van Gent. Volgens haar zijn er genoeg aanknopingspunten voor een zienswijze.

Tijdens de informatiebijeenkomst 's middags was er een protestactie. Veertig demonstranten deden mee aan een stille tocht om hun bezwaren kenbaar te maken. Directielid Chris de Ruyter van Steveninck van ONE-Dyas noemt dat 'prima'.

'Het is ieder zijn recht om te laten horen of zien wat ze van de plannen vinden. De sfeer was goed en niet vijandig. Mensen hebben deze zorgen. Dit is hun manier om die te uiten. Wij hebben uitgelegd wat we van plan zijn en hopen deze zorgen weg te nemen', vertelt De Ruyter.

'De opkomst bij de informatiebijeenkomst was prima. Maar we hadden het ook niet erg gevonden als er wat meer mensen waren gekomen'.

ONE-Dyas wil het gas naar boven halen omdat het vindt dat Nederland nog steeds gas nodig heeft, ook tijdens de energietransitie. Gas blijft volgens het bedrijf tot ten minste 2050 een relevante energiebron.

Meer zienswijzen

Actievoerders van werkgroep Horizon en een aantal eilanders komen met een zienswijze. Ook die zijn niet tot andere inzichten gekomen na de informatiebijeenkomst. Aantasting van de natuur, geen draagvlak onder de bevolking en risico voor de scheepvaart zijn argumenten die worden aangedragen om de gasboringen niet te beginnen.

De Waddenvereniging heeft eerder ook al aangegeven met een zienswijze te komen. Die put hoop uit de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de stikstofuitstoot van bedrijven. Gasproducent ONE-Dyas moet aangeven hoeveel stikstof er wordt uitgestoten en of dit voldoet aan de regelgeving.

Inwoners kunnen tot 17 september zienswijzen indienen.

