Een Gronings tankstation mag je al huren voor 2,5 miljoen euro

Sinds 2002 worden tankstationlocaties door het Rijksvastgoedbedrijf geveild. Eens in de vijftien jaar gaat een tankstation onder de hamer. Elk jaar worden in september zo'n tien tot twintig tankstations geveild. Dit jaar zaten er geen Groningse tankstations bij.

Een tankstation huren: hoe werkt het?

Tot 2002 hadden de verschillende oliemaatschappijen of exploitanten een doorlopend contract om grond voor een tankstation langs een rijksweg te huren. Andere bedrijven hadden daardoor geen kans, er was geen vrije concurrentie. Daarom veilt het Rijksvastgoedbedrijf sinds 2002 het recht op de huur van de tankstations. Dat gaat stap voor stap: elk jaar een aantal stations. - Als er bij een eerste veiling een nieuwe huurder komt, gaat het geboden bedrag naar de zittende huurder als uitkoopsom. De rijksoverheid krijgt dan niks. Daarnaast betaalt de nieuwe huurder voor de gebouwen en installaties.

- Als bij een eerste veiling de zittende huurder het hoogste bod doet, betaalt die een bedrag aan de rijksoverheid (het verschil tussen het hoogste bod en het op één na hoogste bod, met een maximum van 30% van het eigen bod).

- Vanaf 2017 gaan er tankstations voor de tweede keer in de veiling. Dan is voor die stations de huurperiode van 15 jaar voorbij. De opbrengst van die veilingen gaat dan in z'n geheel naar de overheid.

De rijksoverheid kent ongeveer 250 tankstations langs de rijkswegen (A- en sommige N-wegen) door heel Nederland. In de provincie Groningen staan er zes, langs de rijkswegen A7, A28 en N33.

Het mogen huren van een tankstation kost soms enkele tonnen, maar kan oplopen tot enkele miljoenen. Vorig jaar leverde de veiling de overheid ongeveer 72 miljoen euro op.

Hoogste bod in Groningen

In de provincie Groningen is het tankstation waar ooit het hoogste bod op gedaan is, het Total-tankstation op de A7 bij Scharmer. Je komt hem tegen als je vanaf Zuidbroek naar Stad rijdt. Het recht om hem te mogen huren, voor de duur van vijftien jaar, kostte in 2011 meer dan 3,8 miljoen euro. Omdat er destijds niet van eigenaar gewisseld werd en het de eerste veiling was kostte het recht om te huren de eigenaar 1,1 miljoen euro. In 2026 komt dit tankstation weer onder de hamer.

Of zijn broertje aan de overkant, Esso Dikke Linde bij Kolham, ook zo'n bod ontvangt is nog maar de vraag. Op 9 september 2020 komt het recht om hem te huren voor het eerst onder de hamer. Dikke Linde is het enige tankstation in Groningen dat nog moet worden geveild.

Het op één na hoogste bedrag voor een Gronings tankstation gaat naar Witte Molen bij Haren. Shell wist in 2014 het recht om het tankstation te huren te winnen op de veiling met een bod van bijna 3,1 miljoen euro. Omdat Shell destijds zelf al huurder was hoefde Shell maar dertig procent van het bod te betalen; zo'n negen ton. In 2029 mag je weer een bod doen op dit station.

Esso Roode Til aan de A7, tussen Scheemda en Zuidbroek, is nummer drie op de lijst. In 2003 kostte het recht om dit station te huren iets meer dan 3 miljoen euro. In 2018 is dat contract, via de veiling, voor ruim 750.000 euro overggegaan naar een nieuwe eigenaar. Zelf de nieuwe eigenaar worden van dit tankstation kan in 2033.

Esso Roode Til (Foto: Google Street View)

Onder de drie miljoen euro

Nummer vier op de Groningse lijst kostte 2,6 miljoen euro. In 2015 wisselde voor dat bedrag het station Mienscheer aan de A7 bij Marum van Esso naar Shell. De volgende keer dat het tankstation van eigenaar kan wisselen is in 2030.

In 2011 kreeg het station Poort van Groningen aan de A7 bij Bad Nieuweschans een bod van 2,5 miljoen euro. Het station bleef in bezit van de Nederlandse exploitant van Texaco-tankstations. Inmiddels heeft diezelfde exploitant ook Esso-tankstations onder zijn hoede, en heeft het tankstation omgebouwd naar een Esso-station. Omdat het om een eerste veiling ging en het station niet van eigenaar wisselde leverde de veiling 750.000 euro op voor de staatskas.

Het minst dure tankstation langs een rijksweg in onze provincie staat in Scheemda en is het broertje van Roode Til. Het bod op Shell-station Meedenertol was in 2007 2,3 miljoen euro, onbekend is hoeveel het station daadwerkelijk heeft opgebracht voor de staatskas. Heeft u interesse in het tankstation? In 2022 gaat Meedenertol weer onder de hamer.

Shell-station Meedenertol (Foto: Google Street View)

Tankstation om de hoek

Het overgaan van eigenaar bij het tankstation om de hoek in een dorp of stad gaat anders. Pandeigenaren sluiten contracten af met de voor hen voordeligste oliemaatschappijen. Die contracten zijn vaak vele malen lager dan de contracten die gesloten worden langs de rijkswegen.

Bij een 'dorpspomp' krijgt een kleine oliemaatschappij ook sneller voet aan de grond, omdat het goedkoper is. De veiling van tankstations aan rijkswegen is ook om die reden in het leven geroepen. Op die manier kunnen kleinere oliemaatschappijen meebieden op tankstations langs rijkswegen.

