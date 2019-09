'Eindelijk de bevestiging dat onze klachten geen fabeltjes zijn'

Woensdag werd het officiële startsein gegeven voor de operatie, met het plaatsen van een bord. Aanvankelijk zouden de woningen versterkt worden, maar op vraag van de bewoners werd toch gekozen voor sloop en nieuwbouw.

'Geld weggooien'

'Versterken zou echt weggooien van geld zijn', zegt Frank de Vries. Hij was burgemeester van Ten Boer tot het moment dat die gemeente opging in Groningen. Hij is op uitnodiging van de bewoners aanwezig.

Vorig jaar sprak De Vries met de bewoners over hun plannen. De gemeente stelde een projectleider aan om het verder uit te werken. 'Nu krijgen ze wat ze willen en dat is fantastisch.'

Sleuren aan de achterdeur

'Dit is een heel bijzondere dag. Eindelijk de bevestiging dat de sloop/nieuwbouw doorgaat', zegt Moedt. 'Straks hebben we hopelijk weer een mooi en veilig huis. Nu zitten er veel scheuren in. En die worden steeds groter. De kelderdeur sluit niet meer en ik moet behoorlijk sleuren en trekken aan de achterdeur wil ik hem dichtkrijgen.'

'Dorpje op zich'

Ook Graham Talens is opgetogen. Hij woont sinds twee en een half jaar in de straat. 'Ik wist dat het bevingsgebied was. Maar ik wilde weg uit de stad en dan kijk je toch om je heen. Je woont hier prachtig, een mooie omgeving. De Hamplaats is een dorpje op zich. Iedereen kent elkaar en helpt elkaar.'

