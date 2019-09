Maatregelen tegen overlast van jongeren in Hoogkerk (update)

Burgemeester Den Oudsten grijpt in na overlast in Hoogkerk (Foto: Jos Schuurman/FPS)

'De samenleving in Hoogkerk heeft er erg veel last van', zegt Den Oudsten.

Opgejut door volwassenen

Volgens Den Oudsten worden de jongeren veelal opgejut door volwassenen. 'Ze worden door hen aangestuurd. Het is zo intimiderend dat er extra maatregelen nodig zijn.'

Samenscholings- en gebiedsverbod

Eén van die maatregelen is dat in een bepaald gebied in Hoogkerk vanaf morgen een samenscholingsverbod geldt. 'De politie kan dan tegen samenscholing optreden als ze denkt dat daar groepsactiviteiten plaatsvinden die we daar niet willen.'

Het gaat onder meer om de Zuiderweg, van het spoor tot en met de Hoogkerksterbrug, het Nijverheidsplein, de Kotterstraat en de Verbindingsstraat. Het samenscholingsverbod geldt ook voor de Arteveldestraat en de kruiding met de Elmersmastraat, de Polmanstraat, Halmstraat en de Zuidersingel.

Eén van de aanstichters van de overlast heeft inmiddels een gebiedsverbod gekregen en mag daar dus niet meer verschijnen.

Politiecamera's

Of ze er komen is nog niet duidelijk, maar Den Oudsten zegt 'sterk te overwegen' om te gaan werken met politiecamera's. 'Die zouden er dan tijdelijk komen te staan', zegt de burgemeester.



'De rust is teruggekeerd'

Volgens Willem Hummel, bij sommige Hoogkerkers bekend als 'de burgemeester van Hoogekerk', zou de rust weer zijn teruggekeerd in Hoogkerk. 'De raddraaier is er tussenuit.' Hummel heeft zelf een aantal maal contact gehad met de agent in de buurt over de onrust in de buurt.

'Hij is opgepakt, maar ook direct weer vrijgelaten', zegt Hummel over de raddraaier. 'Hij wilde opnieuw eieren gooien. Daar doet de agent niets aan.'

Volgens Hummel neemt de jeugd een advocaat in handen mocht het samenscholingsverbod gehandhaaft blijven. 'We hebben hier al anderhalve week de boel onder controle, dus is het niet meer nodig.'

Dit bericht is geüpdatet met een reactie uit Hoogkerk van de jongeren en Willem Hummel.