Celstraf geëist voor beroving van gehandicapte man

De man probeerde op 18 januari van dit jaar een 25-jarige gehandicapte man te bestelen van zijn portemonnee en mobiele telefoon. Volgens de aanklager koos de verdachte het kwetsbare slachtoffer bewust uit. 'Op camerabeelden is te zien hoe slecht het slachtoffer loopt en u wist dat. Ronduit laf', zei de officier.

Met duim in oog geprikt

Het slachtoffer was een avondje uit en zat even op het stoepje van Club Kokomo in de Gelkingestraat. De verdachte ging naast hem zitten en voelde daarbij in de broek- en aan de jaszak van het slachtoffer. Ondanks zijn handicap wist het slachtoffer zijn belager af te schudden. Hij werd daarbij met de duim van de verdachte in zijn oog geprikt.

De verdachte ging ervandoor toen een auto door de straat reed. Van het incident zijn camerabeelden gemaakt. Een agent herkende de verdachte en die kon kort daarna worden aangehouden.

Bekentenis

In het politiebureau hield de verdachte zijn kaken op elkaar, maar in de rechtszaal bekende hij. 'Ik zat niet goed in mijn vel en was onder invloed', verklaarde hij. De man ontkende stellig dat hij het slachtoffer op kwetsbaarheid had uitgezocht. Maar dat is iets wat de officier niet gelooft.

Eerder veroordeeld voor straatroven

De in Somalië geboren man is vaker veroordeeld voor berovingen in Stad. 'Twee keer in twee jaar tijd. Hij lijkt hardleers', zei de officier.

De man had van een eerder voorwaardelijk opgelegde straf nog zestig dagen cel op de plank liggen. De officier wil dat die straf nu ook wordt uitgedeeld, maar dan in de vorm van een werkstraf van zestig uur.

Verblijfsvergunning

Zijn raadsvrouw stelde dat een forse straf voor haar cliënt, die een verblijfsvergunning heeft, grote gevolgen zou kunnen hebben. 'Hij heeft bekend, hij schaamt zich diep. Straft u hem niet te zwaar.'

De uitspraak is over twee weken.