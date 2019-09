Meerderheid raad wil Stadse vuurwerkshow, maar is er wel geld voor?

Vuurwerk in de stad tijdens de jaarwisseling (Foto: Lisa Jong/RTV Noord)

Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voorstander te zijn van een centrale vuurwerkshow voor het Hoofdstation in Groningen. Toch lijkt de financiële situatie van de gemeente roet in het eten te gooien.

'Mijn inschatting is dat er, in alle financiële afwegingen die u moet maken, geen ruimte is voor een show', zegt burgemeester Den Oudsten.



'Inclusief Oud en Nieuw'

Hoe dan ook, GroenLinks, de grootste partij in de Groninger raad, pleit voor een 'inclusief Oud en Nieuw, zonder consumentenvuurwerk.' 'We moeten ieder jaar een stap zetten in de richting van een nieuwe manier van het vieren van de jaarwisseling', zegt Mirjam Wijnja van die partij.



Linkse partijen voor

Ook de PvdA en D66 zien de show wel zitten, al benadrukken ze de kosten van een door de gemeente georganiseerde show.



'De kosten zijn een steen op de maag. Maar het milieu-effect en de problemen die huisdieren met vuurwerk hebben kunnen door een centrale show beteugeld worden', zegt Maarten van der Laan namens de PvdA.



De enige coalitiepartij die tegen een centrale vuurwerkshow is, is de ChristenUnie. De oppositiefracties van Student & Stad, 100% Groningen en Partij voor de Dieren zien het juist wél zitten.



Kindjes in de achtertuin

Het CDA benadrukt de kosten van de show: 'In de één of twee ton die het evenement moet kosten, zijn de kosten voor inzet van politie en brandweer nog helemaal niet meegenomen', zegt fractievoorzitter René Bolle.



PVV'er Kelly Uneken benadrukt de traditie van het zelf afsteken van vuurwerk. 'Ik ben bang dat er nu weer een traditie verdwijnt, zeker na alle veranderingen rondom het Sinterklaasfeest. Het kan niet zo zijn dat kindjes straks geen vuurwerk meer in de achtertuin kunnen afsteken omdat anderen het met zwaar vuurwerk voor hen verpesten.'

'We denken dat het de hoeveelheid vuurwerk vermindert'

Burgemeester Den Oudsten laat weten geen cijfers te hebben die aantonen dat de hoeveelheid consumentenvuurwerk minder wordt wanneer er een centrale vuurwerkshow wordt gehouden. Wel zegt hij 'te denken dat de hoeveelheid consumentenvuurwerk vermindert.'



Den Oudsten laat wel weten het aantal vuurwerkvrije zones in de stad misschien uit te willen breiden. De burgemeester trekt nog geen geld uit voor een vuurwerkshow: 'De gemeenteraad moet daarover in debat, en kijken of het er geld voor vrijmaakt in de begroting.'

