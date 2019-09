'Topopleiding' Artiest verdwijnt gedeeltelijk bij Noorderpoort: 'De school is in rouw'

Het Noorderpoort College is in rouw (Foto: Google Street View)

De opleiding Artiest van het Noorderpoort College in Groningen verdwijnt gedeeltelijk. Per 1 september 2020 worden geen nieuwe leerlingen voor de richtingen Acteur en Musicalperformer meer aangenomen.

Studenten die voor die tijd zijn begonnen aan deze driejarige studie, die eerder het predikaat 'topopleiding' kreeg, kunnen die wel afmaken.

'Pretopleiding'

'De minister heeft in al haar wijsheid besloten dat het met de 'pretopleidingen', wat het zeker niet zijn, wel wat minder mag. In het hele land mag daarom een beperkt aantal studenten worden aangenomen. Vorig jaar besloot Den Haag al om 17 procent minder instroom toe te staan, daar komt nu 18 procent overheen', vertelt Harry Bouma van het Noorderpoort.

'We hadden vervolgens twee keuzes: bij alle roc's (regionale opleidingscentra) de kaasschaaf erover halen of de opleidingen onderling verdelen.'

Vervolgopleiding

'De kaasschaaf is geen optie, want dan is zo'n opleiding verlieslijdend. Dus hebben we besloten om, hoe pijnlijk ook, de opleidingen te verdelen.' Groningen krijgt de opleidingen Dans en Muzikant, Leeuwarden Acteur en Zwolle Musicalperformer.

Bij die verdeling is gekeken naar de mogelijkheid om een vervolgopleiding te volgen in die stad. Groningen heeft niet alleen mbo-, maar ook een hbo-opleidingen op het gebied van dans en muziek.

Studenten en docenten

De zeventig studenten die de geschrapte uitstroomrichtingen volgen, kunnen hun studie gewoon afmaken. 'Dit jaar zijn dertig studenten gestart. Die leiden wij de komende jaren keurig naar de eindstreep', stelt Bouma.

Wat er met de docenten gebeurt, is nog niet duidelijk. 'Als zeventig studenten verdwijnen, omdat de opleiding weggaat, dan moet je goed nadenken over wat er kan. Gelukkig is Noorderpoort een grote instelling en zorgen wij goed voor ons personeel. We hebben het eerder meegemaakt dat opleidingen verdwijnen en toen hebben we dat uiteindelijk voor de mensen ook goed weten op te lossen. Daar gaan we nu ook hard mee aan het werk.'

In rouw

Het verlies van de topopleiding is pijnlijk voor het Noorderpoort. 'Ik kan rustig zeggen dat de school op dit moment in rouw is', zegt Bouma.

Hij vreest dat er nog meer opleidingen gaan sneuvelen. 'De minister heeft al vaker laten weten te willen bezuinigen op kunst. Wij denken dat we er nog niet vanaf zijn.'

