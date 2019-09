Tbs van man die eigen dochters misbruikte met twee jaar verlengd

De man misbruikte zijn drie, toen minderjarige, dochters jarenlang. Ook bezat hij kinderporno. Hij maakte beelden van zijn eigen dochters en verzamelde daarnaast andere beelden van internet.

Zeven jaar en tbs

In 2013 veroordeelde de rechtbank hem tot een gevangenisstraf van zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel met dwangverpleging tegen hem geëist. Maar daar ging de rechtbank niet in mee.



In 2014 werd hij ook in hoger beroep tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld.

Zowel de duur van het misbruik als de aard daarvan verschilde per dochter. De man zorgde ervoor dat zijn zoon en zijn echtgenote, de moeder van de kinderen, niets merkten van het misbruik van de meisjes.

'Ik ben er nog niet'

Van begin af aan bekende de man wat hij had gedaan. Hij wordt onder meer aan seksuele drangstoornissen behandeld. Dat gebeurt sinds september 2017 in een tbs-kliniek in Almere. De kans op herhaling wordt matig tot hoog geschat.

'Er zijn vorderingen, maar er is nog een lange weg te gaan', aldus een deskundige. Wel mag hij af en toe begeleid met verlof. De man verscheen woensdag bij de zitting.

Naast de rechtbank vinden de behandelaars van de man, maar de man zelf óók, dat de tbs voor twee jaar moet worden verlengd. 'Mee eens, ik ben er nog niet', stelde de man.

De rechtbank had geen bedenktijd nodig en kwam woensdag direct tot een beslissing.

