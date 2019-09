Organisaties sturen brandbrief en willen gesprek met MSC

In de brief schrijven de partijen dat ze niet tevreden zijn over de afhandeling van de containerramp, inmiddels negen maanden geleden. MSC moet zijn verantwoordelijkheid nemen en concrete acties nemen, vinden ze.

Deel kosten vergoed

Nog altijd is niet alle verloren lading opgeruimd en is maar een klein deel van de ingediende claims voor de opruimkosten vergoed. Daarnaast willen de partijen weten wat MSC en de hele containersector kunnen doen om zulke rampen in de toekomst te voorkomen.

Op dit moment overlegt MSC vooral met verzekeraars over het vergoeden van de schade. De vijftien organisaties die nu de brief hebben geschreven, willen meepraten.

Verschuilen

Ze vinden dat MSC zich verschuilt achter 'juridische scherpslijperijen'. 'Het zeurt maar door. De Waddengemeenten steggelen nu bijvoorbeeld met verzekeringsmensen, juristen en dat soort volk', zucht directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging.

De rekening van het opruimen van alle troep is inmiddels opgelopen tot bijna 3,5 miljoen euro. Dat moet MSC 'ruimhartig' vergoeden, vinden de briefschrijvers. Daarnaast moet de rederij investeren om de gevolgen op de lange termijn te bestrijden en om het containervervoer te verduurzamen, stellen de partijen.

Stormseizoen

In de brief schrijven zij ook dat de gevolgen van de ramp nog steeds te voelen zijn. 'Het lijkt nu netjes, maar het is nog niet schoon', zegt Jacobi. 'Er worden nog steeds kleine granulaatkorrels (kleine stukjes plastic) gevonden en vissers treffen nog altijd rommel aan in hun netten.'

De brief komt vlak voor aanvang van het stormseizoen. Van de 342 overboord geslagen containers liggen er namelijk nog 47 in de Noordzee. 'Die kunnen zich bij storm gaan verplaatsen of openbarsten. Zonder twijfel zal nieuwe rommel uit de containers onze stranden opnieuw vervuilen', vreest Jacobi.

Niet ondertekend door gemeenten

Opvallend is dat de brief niet is ondertekend door de vijf gemeenten op de Waddeneilanden en door Rijkswaterstaat. 'Zij zitten nu in de wereld van de schadeafhandeling en hebben daarom gekozen om even hun eigen positie te houden. Dat is prima. Maar ze ondersteunen ons wel', stelt Jacobi.

De vijftien partijen die de brief wél hebben ondertekend zijn de Waddenvereniging, stichting De Noordzee, Zeehondencentrum Pieterburen, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Visserijvereniging Ons Belang Harlingen, Visserijvereniging Hulp in Nood Lauwersoog, Doe Eens Wat, Duik de Noordzee Schoon, WAD en Wadvaarders, en de internationale organisaties Wetlands International en Seas at Risk.

